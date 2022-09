Télévision : l'émotion des fans après le tournage du dernier épisode de "Plus belle la vie"

Le tout dernier épisode de la série télévisée "Plus belle la vie" a été tourné jeudi 29 septembre. Un crève-cœur pour les amoureux du feuilleton à l'antenne sur France 3 depuis 18 ans, mais aussi pour les comédiens et les techniciens. L'émotion était palpable à Marseille.

Le dernier épisode du feuilleton télévisé de France 3 Plus belle la vie a été tourné, jeudi 29 septembre à Marseille (Bouches-du-Rhône). De nombreux fans étaient présents à l'entrée des studios pour dire au revoir à leurs acteurs favoris. Une bouffée d'émotion. Certains comédiens sont venus saluer le public, dont Laurent Kérusoré, qui interprète Thomas depuis le début de l'aventure, en 2004. "On ne pensait pas un jour vivre ça, donc c'est un peu étrange pour nous, et je pense que pour eux, c'est aussi étrange que pour nous", témoigne l'acteur.



4 660 épisodes

À sa première diffusion, il y a 18 ans, personne ne pouvait prédire le triomphe de Plus belle la vie. Un succès dû à des situations ancrées dans le quotidien des Français et dans l'actualité, et des personnages proches des gens. La recette a pris, et une grande famille est née à l'écran comme en coulisses. Après 4 660 épisodes, la popularité des comédiens est intact. France 3 fera ses adieux officiels à la série lors d'une soirée événement pleine de surprises, le 18 novembre prochain.