Miss France 2021 : April Benayoum, Miss Provence et première dauphine, victime de commentaires antisémites sur les réseaux sociaux

Dans son portrait lors de la soirée diffusée samedi soir, la jeune femme évoquait les origines israélo-italiennes de son père. De nombreuses associations et personnalités politiques lui ont apportées leur soutien.

Plusieurs associations de lutte contre l'antisémitisme et de nombreuses personnalités politiques ont apporté leur soutien, samedi 19 et dimanche 20 décembre, à April Benayoum, la première dauphine de Miss France 2021. La jeune femme, qui représentait la Provence, a été la cible de commentaires antisémites et xénophobes sur les réseaux sociaux, après avoir évoqué l'origine israélienne de son père.

"J'ai moi-même des origines assez variées : ma mère est serbe-croate, et mon père israélien-italien", expliquait la jeune étudiante dans son portrait, diffusé au début de l'émission, se décrivant comme "passionnée par la géographie et la découverte d'autres cultures".

Plusieurs captures d'écrans relayées sur Twitter montrent qu'elle a alors été visée par des commentaires antisémites, dont certains faisant l'apologie de la Shoah ou relayant des théories complotistes, et par des appels au boycott de sa candidature en raison de son ascendance israélienne.

La Licra annonce une action en justice

Sur Twitter, dimanche, la Licra (Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme) a appelé à signaler sur son site les messages antisémites "afin que nous menions une action de groupe". "Rendez-vous devant la justice pour les twittos qui hier soir ont transformé Twitter en cloaque antisémite contre #MissProvence", a averti l'association.

"Sur @TwitterFrance #MissFrance2021 n’est plus un concours de beauté mais un concours d’antisémitisme", a déploré l'Union des étudiants juifs de France (UEJF) dès samedi soir.

Plusieurs personnalités politiques ont également dénoncé ces messages, ainsi que le manque de réactivité de Twitter pour les supprimer. "Plus de moyens doivent être déployés pour combattre la haine en ligne et engager des poursuites", a réclamé la présidente socialiste de la région Occitanie, Carole Delga. "L'antisémitisme n'est pas une opinion, c'est un délit. Il serait temps que les #RésauxSociaux en prennent conscience", a commenté l'adjointe à la maire de Paris Audrey Pulvar.

"Soutien à #AprilBenayoun #MissProvence face à la haine antisémite qui sévit sur les réseaux sociaux", a réagi la députée LREM Laetitia Avia, autrice d'une proposition de loi sur le sujet. Son homologue Aurore Bergé a, elle, dénoncé la "haine antisémite et antisioniste".