Les Françaises Lou de Laâge et Anne Poiret récompensées aux International Emmy Awards

La France cartonne aux International Emmy Awards (lien en anglais), l'équivalent international des Emmy Awards américains, qui récompensent les programmes diffusés à la télévision dans le monde. La comédienne Lou de Laâge et Enfants de daech, les damnés de la guerre, le documentaire français réalisé par la journaliste Anne Poiret et produit par Cinétévé, sont repartis respectivement avec les prix de la meilleure actrice et celui du meilleur documentaire le 21 novembre, à New York, où s'est déroulée la cérémonie.

Lou de Laâge a été distinguée pour sa performance dans Le Bal des folles de Mélanie Laurent (disponible sur Amazon Prime) où elle incarne Eugénie, une jeune femme pétillante, qui voit et entend les morts. Quand son secret est découvert à la fin de ce XIXe siècle, elle est internée par sa famille à la clinique neurologique de La Pitié Salpêtrière. La comédienne, vue récemment dans Boîte noire (2020), est à l'affiche du prochain film d'Olivier Treiner, Le Tourbillon de la vie qui sortira en décembre prochain.







Le documentaire d'Anne Poiret, Enfants de Daech, les damnés de la guerre, revient lui sur le sort des enfants dont les familles ont prêté allégeance à l'organisation terroriste. Dans l'Irak post-Daech, ils sont désormais livrés à eux-mêmes, stigmatisés, et n'ont aucune existence légale. Le film a été diffusé sur France 5 l'année dernière.

Une série coréenne distinguée pour la première fois

Lors de cette 50e édition des International Emmy Awards, la Corée du Sud est repartie pour la première fois avec une récompense dans la catégorie Telenovela (série) avec Yeonmo (The King’s Affection) disponible en France sur Netflix.

Après le succès de Squid Game, le monde continue de découvrir la qualité des productions audiovisuelles sud-coréennes. L'acteur principal de la série, Lee Jung-jae (meilleur acteur), la comédienne Lee You-mi (meilleure actrice invitée) et le réalisateur Hwang Dong-hyuk (meilleure réalisation) ont été, pour leur part, distingués aux Emmy Awards (qui concernent les programmes diffusés sur le territoire américain).

La star de Yeonmo n'est autre que Park Eun-bin dont une autre série, Extraordinary Attorney Woo, a été plébiscitée à l'international sur Netflix. De même, My Better World, une série animée sud-africaine, est repartie pour la première fois avec un prix dans la catégorie "programme pour enfants".