Le CSA appelle W9 à la "vigilance" après la diffusion d'une séquence raciste dans "Un dîner presque parfait"

Des candidats s'étaient livrés à des caricatures grossières de personnes asiatiques.

Dans une décision mise en ligne lundi 28 octobre, le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a rappelé à l'ordre la chaîne W9, filiale du groupe M6, après la diffusion d'une séquence raciste dans l'émission "Un dîner presque parfait", en juillet.

On y voyait des candidats caricaturer des personnes asiatiques, notamment en s'étirant les yeux pour qu'ils paraissent bridés, lors d'une séquence où qu'ils partageaient un repas sur le thème de l'Asie.

W9 promet de ne plus diffuser ce passage

Le CSA explique avoir "appelé la chaîne à plus de vigilance concernant la présence dans ses programmes de caricatures susceptibles de véhiculer des stéréotypes dévalorisants, a fortiori lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, d'un programme préenregistré". Il dit avoir été "saisi par de nombreux téléspectateurs".

L'épisode avait valu à l'émission de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux. W9 avait réagi sur Twitter, deux jours plus tard, et présenté ses excuses "à toutes les personnes qui ont pu être gênées ou choquées". Elle avait expliqué prendre "les mesures nécessaires pour que cette séquence ne soit plus jamais diffusée".