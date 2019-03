L'acteur américain Luke Perry, qui incarnait Dylan dans la série "Beverly Hills", est mort

Il incarnait le personnage de Dylan McKay dans cette série très populaire des années 1990.

Les fans de la série Beverly Hills 90210 sont en deuil. L'acteur américain Luke Perry est mort, lundi 4 mars, à l'âge de 52 ans, quelques jours après avoir été victime d'un AVC, selon son agent. Le comédien était connu pour avoir incarné le personnage de Dylan McKay dans cette série très populaire des années 1990.

Luke Perry avait été hospitalisé en urgence, mercredi, à Los Angeles, alors qu'il travaillait sur le tournage de la série Riverdale, inspiré d'une bande dessinée. Son hospitalisation était intervenue le jour où la Fox avait annoncé relancer Beverly Hills 90210 pour six épisodes. Le nom de Luke Perry n'apparaissait pas au casting.

Luke Perry a tourné l'un de ses derniers rôles dans le prochain film de Quentin Tarantino, Once Upon A Time in Hollywood, qui doit sortir en août 2019, selon Allociné.