"Koh-Lanta" : éliminée de l'émission d'aventures de TF1, une candidate révèle souffrir de la mucoviscidose

C'est une révélation surprenante : une candidate de l'émission Koh-Lanta sur TF1, éliminée lors du deuxième épisode de la saison intitulée Les Chasseurs d'Immunité diffusé mardi 20 février 2024, a confié qu'elle était atteinte de la mucoviscidose, une maladie génétique incurable qui affecte les voies respiratoires.

La production l'assure toutefois : elle a pris toutes les précautions pour Alicia, 23 ans, qui n'avait pas caché sa maladie lors du casting. Elle le confie d'ailleurs sur le site TF1info : "J’ai eu la chance que la production me laisse ma chance et accepte cette petite différence". La jeune cheffe d'entreprise a alors dû, comme les autres prétendants, passer toute une série de tests et d'examens. Les médecins l'ont déclaré apte à faire Koh-Lanta, malgré la difficulté du jeu qui fait le bonheur des téléspectateurs depuis tant d'années : on mange peu, on dort mal, on a des défis physiques, c'est de la survie...

Suivie tous les jours par un médecin

Visiblement en bonne forme avant de partir, Alicia a toutefois été particulièrement suivie pendant le tournage : elle prenait son traitement chaque matin et le médecin la voyait tous les jours, précise-t-on du côté production. Reste que les autres candidats, eux, n'étaient pas au courant : "Je voulais qu’on me juge pour qui je suis et pas pour ce dont je souffre", plaide la jeune femme. Cela dit, si ses camarades l'avaient su, peut-être auraient-ils été plus indulgents : ils l'ont en effet éliminée à cause de sa faiblesse physique, justement. Dans la dernière épreuve, on la voyait KO par terre, à bout de souffle alors que les autres ne semblaient pas autant épuisés. Ce qui lui a d'ailleurs valu des commentaires désagréables sur les réseaux sociaux.



Une révélation marquante d'autant qu'à Koh-Lanta, on ne plaisante pas avec la santé des candidats. Encore moins depuis que l'un d'eux, Gérald Babin, 23 ans, est mort d'une crise cardiaque en 2013 lors du tournage. L'autopsie avait alors révélé qu'il souffrait d'une malformation du cœur. Depuis, une échographie cardiaque est obligatoire avant de valider une candidature. Les aventuriers sont par ailleurs examinés par les médecins du staff avant et après les épreuves, bien qu'une infirmerie soit disponible 24h sur 24.

Le précédent Grégory Lemarchal

Les révélations d'Alicia ne sont pas sans rappeler l'histoire de Grégory Lemarchal, vainqueur de la Star Academy sur TF1, en 2004. À l’époque, le jeune chanteur, mort à l'âge de 23 ans en 2007, n'avait jamais publiquement parlé de sa maladie. Il l'avait, en revanche, confié aux équipes d'Endemol, la boîte de production, qui avait tout organisé : une chambre à part dans le château avec du matériel médical et des séances de kiné, y compris dans les coulisses pendant les primes. Les téléspectateurs ne se sont jamais aperçus de rien.