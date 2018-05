"Fort Boyard" met fin à la fameuse épreuve des cylindres, jugée sexiste

Cette séquence du jeu diffusé sur France 2 était l'occasion de faire des plans serrés sur les décolletés des candidates.

"Fort Boyard" met fin à une épreuve créée il y a vingt-cinq ans. Le programme supprime les célèbres cylindres, une séquence "très appréciée par la gent masculine", selon le site de l'émission, diffusée sur France 2 et France 4.

"Renouveler le jeu"

Pour la production, il ne s'agit pas vraiment de répondre aux accusations de sexisme. "On y a été sensibles mais il s'agissait surtout de renouveler le jeu. Nous disposons de peu de cellules sur le Fort. Soit on en rénove certaines, soit on crée de nouveaux défis, les cylindres faisaient partie des plus vieilles épreuves", fait-elle valoir dans les colonnes du Parisien, dimanche 13 mai.

Pendant l'épreuve des cylindres, les candidates devaient se mettre à califourchon sur des rouleaux de grande taille et glisser dessus pour tenter de décrocher une clé. L'épreuve n'était pas réservée aux femmes. Des hommes l'avaient réalisée, mais seulement six (contre 98 femmes), précisait la production aux Inrocks en 2017.