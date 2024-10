Des films, des rencontres et des compétitions : Pariscience, un festival pour se familiariser avec la recherche

À Pariscience, le festival international du film scientifique, des élèves inscrits dans toute la France – de l'école élémentaire au lycée – sont invités à découvrir des films, à discuter avec leurs protagonistes et auteurs afin de se familiariser avec une multitude de sujets scientifiques.

Le volet scolaire de Pariscience, qui célèbre ses 20 ans, a démarré le 8 octobre et se tiendra pendant dix jours. L'événement est organisé par l'Association science & télévision (AST) qui réunit des producteurs de films, notamment scientifiques.

Des collégiens et lycéens ont, par exemple, découvert avec leurs classes, vendredi 11 octobre après-midi, La Lutte des glaces de Florent Muller. Le film suit une expédition scientifique menée par le glaciologue Éric Rignot sur le glacier Petermann, l'un des plus importants du Groenland. La séance a été suivie d'une rencontre avec l'équipe du film.

L'idée est "de créer des espaces de rencontres et d'échanges entre les professionnels de l'image, de la recherche et les élèves", explique Hel Bodi, programmatrice jeune public. Trente œuvres leur sont proposées à l'Institut de physique du globe de Paris et en ligne. Au total, une vingtaine de projections sera suivie de rencontres.

"Rien que la sortie scolaire, le fait d'aller voir un film dans un lieu de science et de recherche" est l'un des points forts de Pariscience. Le festival offre aux enfants l'occasion d'évoluer au sein d'instituts de recherche, "des lieux peu visités par les élèves".

"Développer l'appétit pour la culture scientifique"

Outre le fait "de parler humain, société, et d'évoquer des sujets qui concernent les élèves, ce qu'on aime, c'est l'émerveillement, confie Hel Bodi. Tout comme "faire prendre conscience que la recherche, la science renvoient à des problématiques qui touchent le quotidien et dont nous avons tous besoin de nous saisir".

Pariscience, c'est aussi l'occasion "de démystifier les métiers, d'essayer de développer l'appétit des jeunes pour la culture scientifique, pour l'éducation à l'image et d'évoquer la circulation de l'information". Pour y parvenir, les organisateurs misent sur "la diversité" des œuvres, des formats et des sujets. "Historiquement, rappelle Hel Bodi, le cœur de notre programmation est du documentaire produit et coproduit pour la télévision". Mais elle s'étoffe au fil des éditions. "Cette année, nous avons trois séances autour du court-métrage et du moyen-métrage. Nous avons de la fiction, de l'animation, du documentaire..."

"Ouvrir le dialogue"

L'objectif de Pariscience étant de montrer des œuvres qui rendent compte de l'actualité de la recherche scientifique et qui interroge parce que "les jeunes d'aujourd'hui sont les citoyens de demain". "Il faut leur permettre de se saisir des grands enjeux comme le rapport à l'environnement, aux autres vivants... Nous voulons ouvrir le dialogue autour de ces questions." Les scolaires visionnent aussi des documentaires sociétaux qui permettent de faire intervenir des experts en sciences humaines, des domaines "qui ne sont pas forcément représentés dans le documentaire scientifique".

En plus des projections, plusieurs types d'activité sont accessibles aux élèves. Ces derniers peuvent ainsi se familiariser avec la fabrication d'un film ou s'initier à l'exercice du pitch. "Lors des inscriptions, explique Hel Brodi, nous mettons à disposition des classes participantes un kit avec des guides. Ils préparent sur cette base leur pitch pour un documentaire scientifique. Ils font ensuite une présentation de deux minutes lors d'une séance durant laquelle les professionnels répondent en direct. C'est toujours très chouette !".

Des avis qui comptent

Leurs classes, réparties en trois jurys scolaires, donnent aussi leurs avis grâce à trois compétitions. Le Jury en herbes, composé par trois classes d'écoles élémentaires, se prononcera sur trois œuvres autour de la biodiversité. Le jury E-toiles de Science Collège départagera cinq vidéos de vulgarisation scientifique, une première cette année. Le jury lycéen, exclusivement francilien, appréciera trois œuvres "du documentaire scientifique produit par et pour la télévision". Les classes délibèrent de septembre à décembre.

Pariscience s'intéresse de plus en plus à la vulgarisation scientifique sur la toile, l'occasion pour les classes d'échanger avec des vidéastes comme Marie Treibert, créatrice de la chaîne YouTube "La boîte à curiosités". Les collégiens, en écho à la nouvelle compétition, auront également une séance de pitch de ces vidéos.

Cette année, le festival attend "près de 6 500 élèves". Le volet grand public de Pariscience ouvrira ses portes du 24 au 28 octobre.

Pariscience

Scolaire : du 8 au 18 octobre 2024 à l'Institut de physique du globe de Paris

1 rue Jussieu, 75005 Paris

Grand public : du 24 au 28 octobre 2024 au Muséum national d'histoire naturelle

Jardin des Plantes, 57 rue Cuvier, 75005 Paris

En ligne : www.pariscience.fr