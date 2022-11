Meurtre de Lola : l'Arcom met en demeure la chaîne C8 pour son émission "Touche pas à mon poste"

L'Arcom met en demeure la chaîne C8 pour des "manquements" dans le traitement de l'affaire du meurtre de Lola dans son émission "Touche pas à mon poste", indique le régulateur des médias dans un communiqué vendredi 18 novembre.

L'Autorité publique française de régulation de la communication audiovisuelle et numérique avait été saisie "à de nombreuses reprises" à la suite de plusieurs séquences de l'émission diffusées en octobre 2022. Elle a relevé que l'animateur Cyril Hanouna a "tenu de façon répétée des propos relatifs tant aux conditions dans lesquelles le procès de la personne mise en examen devait se tenir et à son issue, notamment quant à la peine à lui infliger qu'à son profil psychologique. Il a en particulier appelé à plusieurs reprises à des procès expéditifs et à des condamnations à perpétuité automatiques dans de tels cas".

L'Arcom considère que "ces séquences, par leur caractère répétitif, traduisent un manquement de l'éditeur à l'obligation de traiter avec mesure une affaire judiciaire en cours". L'autorité met donc en demeure C8 "de se conformer à l'avenir aux règles relatives à l'honnêteté et à l'indépendance de l'information et des programmes qui y concourent".

La mise en demeure vaut avertissement avant d'éventuelles sanctions.