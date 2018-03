VIDEO. Le sketch des "Guignols" commandé par Vincent Bolloré dévoilé

Le site Les Jours a publié cette vidéo qui n'avait jamais été diffusée.

"C’est une vidéo dont tout le monde parle mais que bien peu ont vue, quasiment une légende urbaine", écrivent Les Jours. Le site d'information dévoile, mardi 27 mars, le sketch des "Guignols" commandé par Vincent Bolloré, à la tête des conseils de surveillance de Vivendi et du groupe Canal+. Cette vidéo d'une durée de 3 minutes et 48 secondes a été enregistrée en septembre 2015 mais n'a jamais été diffusée.

"Invraisemblable mise en abyme de la prise de pouvoir du magnat sur l’entreprise, elle cherche à raconter, tout en sous-entendus, la ringardise – cocaïne, champagne et chapeaux pointus à l’appui –, de l’ancien Canal, incarné par la figure en latex de PPD", analyse Libération. On y découvre ainsi les coulisses supposées de Canal+ où la fête bat son plein. Une Miss Météo demande ce que l'on célèbre. Réponse d'un des participants : "On fête rien de spécial, c’est une fête Canal, avant-hier on a fait une fête parce qu’on n’avait pas fait de fête depuis la veille."

Un témoin du tournage du sketch témoigne de ce qu'il a ressenti auprès des Jours. "J’avais l’impression d’être dans un western et que Bolloré nous forçait à danser sur le comptoir à coups de pistolet : pan, pan, pan, on t’a racheté, on te fait danser", dit-il.