Canal+ France va supprimer "un maximum de 492 postes" via des départs volontaires

Le groupe de télévision a annoncé mardi un "projet de transformation de ses activités françaises".

Cela représente un peu plus de 18% des effectifs du groupe en France. Canal+ a annoncé, mardi 9 juillet, un "projet de transformation de ses activités françaises", qui passera par un plan de départs volontaires "d'un maximum de 492 personnes".

"Pour répondre aux bouleversements du secteur de l'audiovisuel et à la transformation de ses métiers, le groupe s'est engagé, depuis plusieurs années dans la redéfinition de son modèle de croissance", rappelle le groupe de télévision dans un communiqué, citant l'accélération de son développement à l'international et sa "bascule digitale".

Ouverture des négociations mi-juillet

En France, Canal+ liste les initiatives prises depuis 2015 : refonte des offres, développement de nouveaux partenariats avec les opérateurs télécom, investissements massifs dans les programmes (plus de trois milliards d'euros annuels) et la technologie ainsi qu'un plan d'économies initié il y a plus de trois ans. "Malheureusement, ces réalisations restent insuffisantes", déplore le groupe.

Les négociations portant sur le plan de départs volontaires s'ouvriront les 15 et 16 juillet 2019, pour une conclusion souhaitée à la fin de l'année.