Après l'altercation entre Inès Reg et Natasha St-Pier dans les coulisses de "Danse avec les Stars", TF1 envisage l'exclusion des deux candidates

Sur les réseaux, dans les cours de récré et à la machine à café... L'émission de TF1 "Danse avec les stars" est au cœur de l'attention depuis la fin du mois du mars. Et pour cause, ce show de danse résolument tourné vers le divertissement est le théâtre d'un violent règlement de comptes entre deux candidates : la chanteuse Natasha St-Pier et l'humoriste Inès Reg.

Et une question brûle les lèvres de tous les téléspectateurs - et sans doute aussi les amateurs d'informations people : que peut-il se passer vendredi 29 mars pour le prime time en direct ?

Tout va se décider dans la journée. TF1 va découvrir si les deux femmes ont trouvé un terrain d'entente. Il faut savoir qu'elles ne s'adressaient plus la parole depuis quelques jours, ce sont leurs avocats qui tentaient une réconciliation, ou du moins une trêve pour permettre au concours de danse de se poursuivre sereinement. D'ici 20h, vendredi, la question va donc être de savoir si elles arrivent à s'entendre et l'émission va pouvoir reprendre comme si de rien n'était, soit le conflit continue et là, il faudra bien que la chaîne et la production prennent une décision, qui pourrait aller jusqu'à l'exclusion des deux participantes. L'hypothèse d'une seule expulsion semble exclue : ce sera les deux candidates ou personne.

Des audiences à la hausse

Ce serait évidemment un coup très dur pour TF1 de devoir en arriver là : à la fois pour les audiences de et pour l'image de "Danse avec les stars". Les chiffres de l'émission sont très bons depuis le début de cette 13e saison : une moyenne de 3,5 millions de téléspectateurs sur les cinq primes, sans compter le rattrapage. Et Natasha St-Pier et Inès Reg contribuent au succès : elles sont dans le trio de tête du classement, chacune a de bonnes chances de gagner. Les voir partir affaiblirait le concours. Même si cette dispute risque d'attirer du monde devant la télévision.

Et puis, cela nuirait au côté "bon enfant" du programme : DALS, pour les connaisseurs, est un divertissement, avec des valeurs de bienveillance, d'élégance, de solidarité entre les candidats. Du moins, depuis une semaine, le show n'est déjà plus vraiment dans ce type d'ambiance : insultes, menaces physiques, plaintes... On ne sait d'ailleurs pas réellement ce qu'il s'est passé entre les deux jeunes femmes, car chacune a une version différente. Les deux artistes se livrent une véritable guerre médiatique, dévoilant des éléments par de très longues stories Instagram interposées.

L'animateur de l'émission, Camille Combal, a confié : "Ce n'est plus DALS, c’est un peu Dallas. Il y a un peu de rififi", lors de son émission Camille et Images sur TF1, mardi 26 mars, confirmant "une altercation". "On ne vous apprend rien évidemment, tout le monde en a parlé. Alors ça arrive, dans une famille, à la maison, ça arrive dans des émissions télé... Malheureusement, on essaye d’éviter, le moins possible, ça peut arriver parfois, c’est le cas. C’est déjà arrivé par le passé. Là, les deux personnes ont donné leurs versions, ce qui est le plus important", a-t-il défendu. Avant de conclure : "Le but, c’est que Danse avec les stars redevienne ce que c'est : un divertissement. De vous changer les idées, de vous divertir, de vous faire un beau spectacle..."

Dans #CamilleEtImages hier soir sur TF1, @CamilleCombal est revenu sur l’affaire Inès Reg/Natasha St-Pier : « Maintenant, le but est que #DALS redevienne ce qu’est #DALS : un divertissement. Les événements sont clos et l’émission va pouvoir reprendre son cours. » pic.twitter.com/95KBeh4IxD — Kevin Boucher (@kevboucher) March 27, 2024

Version contre version

Ce qui est certain, c'est que tout a commencé lors des répétitions, le mercredi 31 janvier aux studios Keral, à Malakoff, dans les Hauts-de-Seine. Inès Reg est alors allée demander à Natasha St Pier de baisser le son de sa musique dans une salle voisine. La chanteuse l'a alors traitée de "petite salope".

Inès Reg a publié une longue série de Story Instagram afin d’expliquer le pourquoi du comment de son altercation avec Natasha St Pier dans Danse avec les stars sur TF1 #dals (durée : 50 minutes) pic.twitter.com/fS72HSQdKm — 75 Secondes 🗞️ (@75secondes) March 25, 2024

Une blague pour la chanteuse, qui, selon elle, faisait référence au jeu de M6 Pékin Express, en 2022, lors duquel Valérie Trierweiler avait qualifié Inès Reg de... "salope". Mais l'humoriste l'a mal pris et Natasha St Pier s'est excusée.

Communiqués, excuses plus ou moins sincères, stories sur Instagram, messages... Les deux stars s'échangent coup pour coup, sans que le téléspectateur ne sache qui dit la vérité, ni comment les choses ont dégénéré. Toujours est-il que la Canadienne, ainsi que son partenaire de danse Anthony Colette, ont déposé une main courante pour signaler des menaces de la part d'Inès Reg et de son entourage. Ce que cette dernière dément.