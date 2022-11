"Tutu" de retour au Théâtre Libre : la troupe d'hommes qui nous fait aimer la danse avec humour et folie

Des ballerines musclées en tutu-pantalon ou en jupette et perruque, revoici la troupe masculine du chorégraphe Philippe Lafeuille et son célèbre Tutu créé il y a presque 10 ans. Ces six danseurs polyvalents revisitent les codes du ballet, de la danse contemporaine, de salon ou acrobatique dans un spectacle pour les petits et grands, à savourer au Théâtre Libre jusqu’au 11 décembre.

Les danseurs de la compagnie Chicos Mambo dans un tutu signé Corinne Petitpierre pour le spectacle "Tutu" au Théâtre Libre (Michel Cavalca)

Rugby et danse classique

La boite à musique s’ouvre. Un tutu fluorescent apparaît et tourne au milieu de la scène noire. Il flotte comme par magie sur l’air du film d’animation Anastasia (1997) intitulé Loin du froid de décembre. La féérie est vite balayée par les six danseurs et leurs tutus-pantalons roses, qui les font ressembler à des autruches. Ils se courbent et tournent ensemble avec leurs postérieurs surdimensionnés.

Parfaitement synchronisés, n’hésitant pas à montrer leurs muscles, ils mélangent positions de danse classique et hakas des rugbymen avec grâce et virilité. Dans une vingtaine de tableaux, la compagnie de danse Chicos Mambo, qui a vu le jour il y a plus de 28 ans, détourne la danse académiques et sa rigueur avec un humour ravageur pour l'emmener vers le grand public.

Les danseurs de la compagnie Chicos Mambo dans des tutus signés Corinne Petitpierre pour le spectacle "Tutu" au Théâtre Libre (Michel Cavalca)

Ne pas se prendre au sérieux, c’est l’essence même de cette pièce. Les moments où les danseurs en slip et seuls en scène enfilent avec difficulté leur pantalon, ou lorsqu’ils chutent en effectuant un porté font particulièrement rire les enfants.

Au-delà de "Billy la fiotte"

Derrière l’humour, la pièce parle du monde d'aujourd'hui. Les genres masculin et féminin s’entremêlent et sont pleinement incarnés par les danseurs de Chicos Mambo. La lumière s'estompe, laissant seulement apparaître les jambes parfaitement épilées des danseurs en talon. Impossible à ce moment-là de distinguer s’il s’agit d’un homme ou d’une femme, comme pour rappeler que certaines parties du corps sont finalement unisexes.

"Ah oui t’es comme l’autre mec du film là, Billy la fiotte !", s’écrie un des danseurs au milieu du plateau. Tutu est aussi un spectacle qui dénonce les stéréotypes masculins, comme dans cette scène où les danseurs forment un cercle de la honte excluant l’un d’entre eux, parce que danseur classique.

Danse avec les tutus

"Fermez les yeux et laissez votre corps se relâcher", entend-on au moment d’introduire le solo d’un danseur. De dos il multiple les contorsions qui laissent apparaître toute sa musculature. La technique des danseurs est impeccable et le public les accompagne d’applaudissements nourris.

Un danseur suspendu de la compagnie Chicos Mambo lors d'un solo pour le spectacle "Tutu" au Théâtre Libre (Michel Cavalca)

Tutu n’est pas qu’un spectacle de danse. Les danseurs doivent aussi faire appel à leurs talents de comédiens. Ils dialoguent entre eux, s’adressent au public, miment des chutes, font semblant de pleurer…

Qui dit grand public dit aussi culture populaire. Le célèbre générique de l’émission "Danse avec les stars" retentit. Les danseurs posent dans des tenues de chacha filmés par une caméra factice. On entend le juré de l’émission Chris Marques, s’écrier "c’est pas possible les jambes sont trop écartées !" au moment où les danseurs se lancent dans un grand écart en binôme.

Récompensé par le Prix du public au festival Off d’Avignon en 2015, Tutu n'en finit pas de remplir les salles, au point de devenir un classique !

Tutu à découvrir au Théâtre Libre jusqu’au 11 décembre et en tournée en 2023