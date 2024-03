Théâtre de la Colline : Wajdi Mouawad reconduit à la tête de l'institution parisienne jusqu'en 2027

Le dramaturge libano-canadien Wajdi Mouawad, qui dirige le théâtre national de la Colline à Paris depuis 2016, a été reconduit mardi 12 mars pour un nouveau mandat courant jusqu'en 2027. Âgé de 55 ans, il continuait d'occuper son poste alors que son premier mandat devait s'achever en 2021, selon les statuts de l'établissement. Mais l'année 2021 avait été agitée pour le théâtre, d'abord occupé en mars par des syndicalistes, militants et étudiants réclamant la réouverture des lieux culturels fermés en raison de la pandémie de Covid-19.

Puis en octobre 2021, Wajdi Mouawad avait suscité l'indignation en confiant la musique d'un de ses spectacles, Mère, à Bertrand Cantat, qui avait tué 18 ans auparavant l'actrice Marie Trintignant, et en programmant une pièce mise en scène par Jean-Pierre Baro, visé deux ans auparavant par une plainte pour viol classée sans suite. "Toute personne libre au regard de la loi a le droit d'aller et venir, d'être invitée comme spectateur ou comme artiste", avait-il alors clamé.

Jean-Pierre Baro avait jeté l'éponge "car les conditions n'étaient pas sereines". Mais la pièce Mère avait pu être présentée, des policiers empêchant des militantes féministes de perturber la représentation.

Le ministère de la Culture défend le "projet novateur" de Mouawad

"Depuis 2016, M. Wajdi Mouawad développe un projet novateur et une programmation artistique ambitieuse", a estimé le ministère de la Culture dans son communiqué. "Reconnu comme l'un des artistes les plus rassembleurs du théâtre d'aujourd'hui, il porte une attention particulièrement aux auteurs contemporains tels que M. Edouard Louis, Mme Claudine Galea, Mme Christine Angot, M. Laurent Mauvignier et Mme Yasmina Reza", a poursuivi le ministère.

Celui-ci a félicité Wajdi Mouawad pour avoir "su affirmer une dimension internationale en accueillant des créations d'Europe, d'Amérique du Nord et du Proche-Orient", et "rendre toujours plus accessible le théâtre aux publics qui en sont éloignés". Wajdi Mouawad a été nommé à son poste par le président François Hollande en avril 2016 sur proposition d’Audrey Azoulay, alors ministre de la Culture et de la Communication.