"Sois un homme mon fils" : Bouchta, fils d'immigrés algériens et homosexuel, raconte sur scène avec humour son mariage forcé

Histoire vraie d’un fils d’immigrés algériens forcé à se marier, mais homosexuel, Sois un homme mon fils de Bouchta Saïdoun est à La Divine comédie, à Paris, jusqu’au 31 décembre. Juste dans son texte et son jeu, passant du rire au drame, Bouchta traite du genre avec vécu et talent.

Jusqu’au bout des ongles

Fils d’émigrés algérien à Marseille, Bouchta a une mère marieuse et très active dans la cité. Elle veut absolument le marier en Algérie, alors qu’il se découvre homosexuel.

Cette histoire vraie, Bouchta la transcrit en endossant tous les rôles avec énergie sur un texte maîtrisé jusqu’au bout des ongles. Son expressivité est visible du premier au dernier rang. Armé d’une simple caisse militaire qui prendra tout son rôle à la fin de la pièce, son humour constant est spirituel.

Tragicomique

Gay ou pas, on se reconnaît en Bouchta, alors que son récit est improbable, mais vrai. Le mariage forcé, à priori féminin, est pour la première fois traité par l’autre sexe. Le regard de l’auteur-comédien sur lui-même est source d’un tragicomique pimenté, fluide et dynamique d’où naît l’identification. Inventif et spectaculaire, le final met un point d’orgue à ce spectacle surprenant et bien écrit.

Sois un homme mon fils adapte seulement la première partie de Je Voulais devenir un homme. Romanesque en diable, la suite est en cours d’écriture pour la scène. Qu’elle arrive jusque sur les planches est tout le mal qu’on lui souhaite.

L'affiche de "Sois un homme mon fils" de et avec Bouhta Saïdoun (2021). (DR)

Sois un homme mon fils

De et avec Bouchta

Mise en scène : Richard Martin

Durée : 75 minutes

Tous les jeudis, vendredis et samedi à 21h

La Divine comédie

2 Rue Saulnier, 75009 Paris

Téléphone : 07 63 71 03 75