On a assisté à l'avant-première de la pièce "Au Bonheur des Dames" d'Emile Zola, jouée en version immersive au Bon Marché à Paris

Cette pièce de théâtre, qui revisite l’histoire du roman "Au Bonheur des Dames" d'Emile Zola, plonge le public dans l’univers des grands magasins à la fin du 19e siècle. On a testé cette expérience immersive qui prend la forme d'une performance déroutante et jouissive. Suivez le guide !

Jeudi 7 juillet, 20h30, rue Velpeau, au dessus d'une porte une petite lumière rouge scintille le long de la façade du Bon Marché Rive Gauche. À l’occasion de ses 170 ans, le grand magasin a choisi une façon originale de mettre en avant son histoire. Une fois la nuit tombée, plongé dans l'obscurité, il devient la scène d’une pièce de théâtre immersive, mise en scène par Juliette Colin avec trente acteurs de la compagnie Crumble Production.

Après plusieurs nuits de répétitions de cette revisite du roman Au Bonheur des dames d'Emile Zola, les comédiens étaient réunis pour une avant-première à laquelle nous avons assisté. Le spectacle est joué du 2 septembre jusqu'à la fin de l'année 2022, les vendredis et samedis soir.

A l'origine un roman de 1883

Cette pièce historique est l’occasion de faire un parallèle entre la success story des fondateurs du Bon Marché Rive Gauche - Aristide et Marguerite Boucicaut - et l’histoire d'une grande oeuvre de la littérature française Au Bonheur des Dames d'Emile Zola.

En 1852, Aristide Boucicaut est engagé comme employé au Bon Marché, qu'il transformera petit à petit en grand magasin, bouleversant les codes du commerce et des moeurs sociales. Trente ans plus tard, le romancier Émile Zola pousse à son tour la porte du Bon Marché pour enquêter auprès de ses dirigeants et employés. Il dispose, ainsi, de la matière pour écrire son nouveau roman Au Bonheur des Dames qui paraîtra en 1883.

30 acteurs sur une scène de 3 000 m2

L'expérience débute par la descente dans les sous-sols du magasin. En bas, on traverse un chantier où les ouvriers s'affairent. Un dégât des eaux a eu lieu, nous dit-on... En fond sonore, le bruit d'une radio qui nous apprend qu'à l’occasion de ses 170 ans, le Bon Marché a organisé une soirée et qu'il y a eu un meurtre. On réalise alors que la pièce de théâtre a déjà commencé et qu'il faut trouver le coupable !

On remonte au rez-de-chaussée. Et là, on découvre les principaux protagonistes, en costumes d'époque, réunis sur la coursive du premier étage dans un magasin plongé dans l'obscurité. Ils se présentent à nous, à tour de rôle. Les personnages sont Théodore (fondateur du Bonheur des Dames et oncle de Caroline), Denise (la vendeuse), Gaspard (le couturier), Henriette (la cliente bourgeoise et plus chère amie de Caroline), Alphonse (le trésorier), Caroline (la directrice) et Octave (le directeur et mari de Caroline).

Contrairement à une pièce classique où les acteurs interviennent au fil de l'histoire, ici, les personnages nous présentés dès le début du spectacle. Nous voilà plongés dans l’univers des grands magasins de la fin du 19e siècle pour vivre l’histoire revisitée d'Au Bonheur des dames.

La pièce de théâtre "Au bonheur des dames" d'Emile Zola, lors de l'avant-première qui s'est tenue au Bon Marché, le 7 juillet 2022 (LE BON MARCHE RIVE GAUCHE)

Voyage dans le temps

C'est le début d'un voyage dans l’espace et le temps, direction l'année 1862. A l'entrée du magasin, nous avons tous reçu un badge représentant l'un des huit personnages principaux, avec un petit tete descriptif. J'hérite d'Alphonse, le trésorier du grand magasin, un homme prévoyant et méticuleux qui considère son travail comme l'oeuvre de sa vie.

Par petits groupes d'une vingtaine de personnes, guidés par un éclaireur tout de blanc vêtu, nous montons au deuxième étage pour assister à notre première saynète.

Avec mon groupe nous voici devant Alphonse. Le trésorier du grand magasin est assis seul à son bureau, devant lui, son grand livre de comptes, un encrier, des crayons, une lampe... derrière lui, le coffre-fort où il range la recette quotidienne, une petite armoire remplie de livres comptables et un cadre avec des papillons épinglés. Sur le côté gauche du bureau, une grande lampe sur pied éclaire la scène. Soudain apparaît Octave, le directeur tant redouté, qui a transformé la petite boutique de nouveautés en grand magasin. Il vient parler à son ami.

Nous assistons à la scène qui se tient à quelques centimètres de nous : en effet, cette dernière ne se limite plus à un plateau sur lequel se produisent les acteurs face à un public assis. Cette expérience immersive révolutionne les codes de la pratique scénique traditionnelle puisqu'elle place le spectateur directement au cœur de l’histoire.

Le bureau d'Alphonse : un des décors de la pièce de théâtre "Au bonheur des dames" d'Emile Zola, lors de l'avant-première qui s'est tenue au Bon Marché, le 7 juillet 2022 (CORINNE JEAMMET)

Octave quitte Alphonse indiquant qu'il va voir Gaspard. Le couturier est la nouvelle coqueluche que toutes les Parisiennes s'arrachent. Le public lui emboîte le pas et traverse dans l'obscurité l'espace qui le sépare de la scène suivante où un autre décor à été planté, celui du salon de création : des robes sur des stockmans, un bureau qui déborde de croquis, une machine à coudre, de grosses bobines de fil de couleurs...

Le salon de création de Gaspard : un des décors de la pièce de théâtre "Au bonheur des dames" d'Emile Zola, lors de l'avant-première qui s'est tenue au Bon Marché, le 7 juillet 2022 (CORINNE JEAMMET)

Le plateau de théâtre s’étend sur l'ensemble du second étage au milieu des espaces de vente, que le magasin, plongé dans le noir, permet d'oublier. Plusieurs scènes sont organisées, décor à l'appui, dans différents lieux et se jouent en même temps.

Bien que le spectateur se déplace d'un lieu à l'autre, il continue, cependant, à se sentir immergé dans l'histoire. Des panneaux indiquent les différentes scènes : salon des hommes, bureau de l'inspecteur Jouve, boudoir d'Henriette...

Même s'il est matériellement impossible de les voir toutes, cela ne nuit en rien à la compréhension de l'histoire globale. Chaque scène doit éclairer le spectateur sur la nature des différents personnages et, surtout, l'aider à comprendre quel est le coupable.

Un des décors de la pièce de théâtre "Au bonheur des dames" d'Emile Zola, lors de l'avant-première qui s'est tenue au Bon Marché, le 7 juillet 2022 (CORINNE JEAMMET)

Qui est le coupable ?

Ma déambulation se poursuit puis je quitte mon groupe pour voir ce qui se passe un peu plus loin. Le magasin est plongé dans l'obscurité mais de loin en loin brillent des lampes qui indiquent qu'une scène est en train de se jouer. 3 000 m2 de jeu, je réalise que le conseil de mettre des chaussures confortables était de bon aloi.

Je prends le temps de regarder les décors, ici un étal de vendeuse avec ses rouleaux de tissus aux couleurs chatoyantes, là le comptoir d'une modiste avec ses différents chapeaux et son miroir, un peu plus loin dans un espace habituellement dédié aux cabines d'essayage, est installé un boudoir : un miroir, une brosse à cheveux, des flacons, au sol une malle.

Un des décors de la pièce de théâtre "Au bonheur des dames" d'Emile Zola, lors de l'avant-première qui s'est tenue au Bon Marché, le 7 juillet 2022 (LE BON MARCHE RIVE GAUCHE)

Je marche dans ce décor grandeur nature, comme beaucoup d'autres qui déambulent aussi. Au fil de mes pérégrinations, je découvre d'autres personnages : ils sont 30 protagonistes qui nous aident à reconstituer le puzzle de cette nuit fatidique qui se termine par la scène finale, celle du bal masqué où a lieu le meurtre. Après deux heures de spectacle, chaque participant doit se servir du jeton reçu en début de soirée pour exprimer son vote et désigner le meurtrier. C'est l'heure de la révélation. Le temps est passé trop vite !

"Une part d'improvisation"

Si le théâtre immersif peut se révéler une expérience nouvelle comme une impression d'être plus qu'un spectateur mais aussi en quelque sorte un acteur, elle l'est aussi pour les comédiens. "C'est une expérience pour nous aussi, on s'adapte et il y a même une part d'improvisation. Comme tout se joue en même temps, parfois le timing se fait moins bien et il y a des temps d'attente qu'il faut meubler", explique une des comédiennes pour qui c'était la première expérience de théâtre immersif. "Il y a aussi un travail de voix, car ce n'est pas une salle classique de spectacle. Au niveau de l'espace, c'est plus fatigant, on ne s'arrête jamais.. On est obligé d'être extrêmement concentré, plus que pour un spectacle classique, car là il y a du monde autour", conclut la comédienne.

Cette performance complètement déroutante est une expérience jouissive qui donne l'impression au spectateur d'être partie prenante du spectacle. Seul bémol, une certaine frustration : on aimerait garder une trace de ce moment magique, mais il est interdit d'utiliser son téléphone portable pendant toute la durée de la pièce.

Théâtre immersif "Au Bonheur des Dames" du 2 septembre au 30 décembre 2022. Réservation sur le site Le Bon Marché Rive Gauche, 21, rue Velpeau. 75007 Paris. 75€ par personne. De 20h30 à 23h.