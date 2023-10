Mathilde et Emmanuelle Seigner inégales en Simone Signoret et Marylin Monroe dans le très attendu "Bungalow 21" au Théâtre de la Madeleine

La pièce qui rejoue la célèbre rencontre des couples Monroe-Miller et Signoret-Montand, peine à restituer la subtilité du vécu de ces superstars des années 60, au Théâtre de la Madeleine jusqu'au 17 décembre.

Temps de lecture : 2 min

La pièce était prometteuse, les personnages aussi. Marylin Monroe, Arthur Miller, Simone Signoret et Yves Montand, des couples de légende sur la même scène pour rejouer une rencontre mythique. Des rôles charismatiques ambitieux pour les sœurs Mathilde et Emmanuelle Seignier réunies pour la première fois au théâtre dans Bungalow 21. Mathilde Seigner incarne Simone Signoret, deuxième femme française à avoir remporté un Oscar en 1960. Elle rencontre Emmanuelle Seigner qui se glisse dans la peau de Marylin Monroe, l’une des actrices les plus célèbres du monde.

Huis clos prestigieux

Écrite par Eric-Emmanuel Schmitt sur une idée de Benjamin Castaldi et mise en scène par Benjamin Lippmann, la pièce se loge dans le petit bungalow 20 du Beverly Hills Hotel de Los Angeles où séjournent Simone Signoret et son mari Yves Montand, en plein tournage du film Le Milliardaire. Celle à qui il donne la réplique, Marylin Monroe, séjourne en face dans le bungalow 21 avec son mari l’auteur Arthur Miller. Yves Montand finit par succomber aux charmes de Marilyn. Ce sera l’affaire Montand-Monroe qui fera couler beaucoup d’encre. Simone Signoret sera la femme humiliée mais restera digne. De son côté Arthur Miller finira par se plonger dans son travail et divorcer de Marilyn.

L’actrice du culte Les hommes préfèrent les blondes, est difficile à incarner. Derrière le sex-symbol, se cache une personnalité d’une grande sensibilité, victime de son image superficielle et exploitée par les studios américains. Emmanuelle Seigner ne parvient pas à éviter cet écueil et tombe en plein dans la caricature de la blonde écervelée. Elle joue de ses charmes presque toute la pièce, monte sa voix, exagère la démarche nonchalante, et joue la fausse modeste à foison lorsqu’on la complimente. On attendait plus de subtilité de cette figure historique, que l’on sait bien plus perspicace et maligne.

Michael Cohen, Emmanuelle et Mathilde Seigner en répétition pour la pièce "Bungalow 21" écrite par Eric-Emmanuel Schmitt, sur une idée de Benjamin Castaldi au théâtre de la Madeleine à Paris, le 11 septembre 2023. (CYRIL MOREAU)

Mathilde Seignier relève le niveau

Mathilde Seignier se démarque, livrant une performance remarquable en Simone Signoret, donnant une profondeur à la pièce. Son personnage fascine. Alors qu’elle est au sommet de la gloire après sa victoire aux Oscars, elle conserve une humilité et un détachement parfaitement retranscrits par Mathilde Seignier. Les scènes de confrontation avec Yves Montand après son adultère sont jouées avec justesse. L'actrice fait passer la gravité de la situation à travers son visage qui lutte pour ne pas laisser les sanglots l'emporter sur la colère de l'humiliation.

Mathilde Seignier n’en fait pas trop, contrairement à Michael Cohen qui tombe lui aussi dans une caricature grossière d’Yves Montand. Entre les blagues grivoises qui n’en finissent plus et les attitudes de goujat parfois complètement sexistes, on est loin de celui qu’on qualifiait d’"homme parfait" dans les années 60. Le défi de montrer autre chose que la simple rencontre entre superstars est manqué.

"Bungalow 21" mis en scène par Jérémie Lippmann, écrit par Eric-Emmanuel Schmitt

Théâtre de la Madeleine à Paris

Jusqu'au 17 décembre 2023

Durée : 1h45