Maison Maria Casarès à Alloue : un festival de théâtre et de gastronomie bat son plein dans l'ancienne demeure de la comédienne espagnole

Elle a acheté cette maison dans la campagne poitevine pour se détourner du chagrin provoqué par la mort d'Albert Camus. La comédienne espagnole Maria Casarès, grande figure du théâtre et du cinéma français du 20e siècle, continue de vivre à travers sa demeure, labellisée centre culturel de rencontre par le ministère de la Culture et accueillant chaque été un festival alliant théâtre, gastronomie locale et patrimoine ainsi qu'une résidence d'artistes. Visites guidées, pièces de théâtres et repas de chefs locaux vous attendent en ce moment à la Maison Maria Casarès, à Alloue.

Faire vivre l'esprit de la comédienne

Les visites de la maison sont animées par la comédienne et co-directrice du lieu, Johanna Silberstein. “J’essaye surtout de faire découvrir qui était cette femme extraordinaire, cette actrice, cette réfugiée européenne, cette femme passionnée, ouverte au monde", déclare-t-elle. L'esprit de Maria Casarès se ressent dans toutes les pièces. Aux côtés de son Molière obtenu en 1989, un crâne humain repose nonchalamment, comme un pied de nez à la mort. “Elle avait demandé à un ami médecin légiste de lui fournir un crâne humain et elle s’en servait comme d’une vanité, comme d’un objet posé dans son salon pour se souvenir du caractère éphémère de la vie, qu’il fallait en profiter”, explique Johanna Silberstein.

En attendant des travaux qui doivent être menés cet automne, les visiteurs peuvent aussi découvrir les créations du plasticien Joël Andrianomearisoa, qui évoquent le deuil de Maria Casarès après la mort d'Albert Camus en 1960, avec qui elle a entretenu une relation. Une visite par casque audio permet également d'écouter les lettres échangées entre les deux amants.

Pièces de théâtre et transmission

Le domaine est un lieu historique mais pas seulement : il accueille dès le printemps des artistes en résidence et des représentations théâtrales. “Nous accueillons principalement des jeunes metteurs en scène au printemps, de la région et de toute la France, que nous accompagnons dans leurs premières représentations", indique Matthieu Roy, co-directeur de la Maison Casarès. Au centre du festival également, la question de la transmission : "Qu’est-ce qu’on transmet aux jeunes générations théâtrales, qu’est-ce qu’on transmet du patrimoine...”, se demande à voix haute Johanna Silberstein.

Festival Maria Casarès - La Vergne, 16490 Alloue

Spectacles jusqu’au 19 août, du lundi au vendredi à partir de 14h30, fermeture exceptionnelle le 15 août - visites de la maison jusqu’à fin septembre - sur réservation au 05 45 31 81 22 ou resa@mmcasares.fr - programme à découvrir sur le site web de la Maison Casarès.