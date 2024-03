"Mademoiselle Gabrielle Chanel" : spectacle musical de belle facture au Studio Hébertot, à Paris

Gabrielle Chanel inspire le cinéma et le théâtre. Après plusieurs biopics, une comédie musicale américaine et une pièce, Sophie Jolis signe ce nouveau spectacle musical, interprété et chanté par cinq comédiennes et comédiens et un pianiste. De ses origines orphelines, à ses triomphes parisiens et mondiaux, c’est une Gabrielle Chanel intemporelle, ayant traversé deux guerres, créative et toujours vivante que propose Sophie Jolis.

Sur un texte heureux, interprété avec bonheur, Mademoiselle Gabrielle Chanel, mis en scène et en musique par Hélène Darche et Marie Simon, vous invite au Studio Hébertot, à Paris : surprenant et élégant.

Épure et confort

Un atelier de création : une table de travail, des chaises, des mannequins sur lesquels viennent s’accrocher des modèles de haute couture. Paris, Gabrielle Chanel prépare son prochain défilé après l’ouverture de ses boutiques rue Chambon, à Paris, et à Biarritz. Avec couturières, couturiers et maître d’œuvre, elle révolutionne la mode et la femme dans le Paris de la Belle Époque, puis des Années folles, traversant deux guerres, suivies des Trente Glorieuses, jusqu’à aujourd’hui, puisqu’elle n’a jamais cessé de régner sur la mode.

Cinq comédiens et chanteurs interprètent trente personnages, dont trois comédiennes pour Gabrielle Chanel, de ses origines orphelines adoptée par des forains à ses succès parisiens, puis mondiaux comme icône du style et de l’élégance. Épure et confort, qui pourraient définir sa signature en haute couture, se retrouvent sur la scène du Studio Hébertot, qui offre une promiscuité immersive.

En quête de modernité

La scène valorise un dispositif graphique qui met en avant les artistes. Les costumes, au cœur d’une évocation de Coco Chanel, font décor. Cette colonne vertébrale du spectacle articule un jeu sur le temps qui traverse plus de 50 ans d’un XXe siècle en quête de modernité, sans ignorer ses périodes sombres. Gabrielle Chanel atteindra cette modernité, en faisant de son surnom un nom, comme femme et créatrice.

La rigueur de Gabrielle Chanel dans le travail est perturbée par des aléas, dont les sinuosités, portes étroites, impasses pour mener au boulevard qu'elle empruntera, furent nombreuses. Personnage, personnalité et créatrice phare du XXe siècle, au destin romanesque, Gabrielle Chanel ne pouvait qu’inspirer la fiction, comme ce Mademoiselle Gabriel Chanel attachant.

"Mademoiselle Gabrielle Chanel" de Sophie Jolis

Mise en scène : Hélène Darche et Marie Simon

Avec : Sophie Garmilla, Sophie Jolis, Julia Salaün, Antoine de Giuli, Guillaume Nocture et Jonathan Goyvaertz (piano)

Les lundis et mardis du 26 février au 9 avril 2024, relâche le 2 avril

Studio Hébertot, 78 bis boulevard des Batignolles, 75017 Paris

Tel : 01 42 93 13 04