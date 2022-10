"Les Muses", un spectacle burlesque qui fait sortir de leur cadre quatre icones féminines de la peinture

Le Théâtre Le Ranelagh à Paris propose "Les Muses", un spectacle drôle et décalé qui met en scène et en concurrence quatre œuvres d'art majeures, comme la Joconde. À découvrir en famille jusqu’au 8 janvier 2023.

Elles sont quatre sur scène. Quatre comédiennes qui enfilent le costume de quatre icônes de l’art, mises en concurrence par un musée de renom. Afin d’attirer le public, un grand concours y est organisé pour élire la plus belle œuvre du monde. Indignées par ce procédé qu’elles jugent dégradant, La Joconde de Léonard De Vinci, La Petite danseuse de Degas, La Vénus de Botticelli, et La Marylin Monroe d’Andy Warhol sortent de leurs cadres avec la ferme intention de faire entendre leurs voix.

France 3 Paris Ile de France / JL Serra

Ces quatre femmes qui, un jour, ont été les muses de grands artistes, vont alors plonger dans une comédie humaine et grotesque pour défendre les valeurs de l’art. Lassées d’être abîmées, vulgarisées, elles dénoncent les injonctions de la mode, le conformisme de la presse féminine, les régimes et la chirurgie esthétique, mais aussi la censure dans l'art, le tout, en rivalisant de mauvaise foi.

"Ce sont des figures internationales, et nous on a décidé de tirer ce fil-là pour amener la comédie, l’humour, tout en se mettant en lumière l’une l’autre, mais en se tirant un peu la bourre quand même, évidemment", explique Mathilde Le Quellec, comédienne et co-autrice avec Claire Couture, de ce spectacle drôle et déjanté, façon music-hall. Un spectacle à découvrir en famille

"Les Muses" de Claire Couture et Mathilde Le Quellec

Jusqu'au 8 janvier 2023

Théâtre Le Ranelagh, 5 rue des vignes 75016 Paris

Du jeudi au samedi à 19h / le dimanche à 15h

01 42 88 64 44

Réservations sur le site du théâtre.