"Le Montespan" de Jean Teulé merveilleusement adapté à La Huchette à Paris

Jean Teulé a le talent de dénicher de merveilleuses histoires et de bien les raconter. L’adaptation de son Montespan (Ed.Pocket) par Salomé Villiers au Théâtre de la Huchette est une pépite tout à fait adaptée à ce petit écrin mythique des théâtres parisiens.

Le cocu magnifique

En 1663, Louis-Henri de Pardaillan, marquis de Montespan, et la charmante Françoise de Rochechouart, tombent fous d’amour et se marient. Les dettes s’accumulent et le Marquis doit absolument s’attirer les bonnes grâces du Roi Soleil. Parti en guerre, son épouse rejoint la cour et le roi s’en éprend. Devenue favorite, son mari obtient le statut honorifique de cocu royal et devient la risée du royaume. Il provoquera le roi qui l’enverra en exil.

Comme ces théâtres miniature en carton sortis de l’enfance, la scène de La Huchette offre le boudoir approprié à l’évocation du destin à la fois trivial et tragique du mari de La Montespan. Le texte de Jean Teulé adapté par Salomé Villiers sonne comme un conte, dans une mise en scène somptueuse, des décors projetés d’or et de pourpre, et des costumes magnifiques.

Lanterne magique

Simon Lavaron incarne ce roi des cocus qui orna de cornes de cerfs son carrosse pour le stationner sous les fenêtres du roi, et ainsi lui signifier son courroux. Il sera banni en Espagne, puis en ses terres de Guyenne pour cet affront. De leur côté, Salomé Villiers et Michaël Hirsch endossent jusqu’à 19 rôles avec une dextérité incroyable, changeant de costume, de parler et d’accent avec une virtuosité mainte fois renouvelée.

Salomé Villiers et Simon Lavaron dans "Le Montespan" de Salomé Villiers d'après Jean Teulé, au Théâtre de La Huchette à Paris, 2022. (LOT)

Tout est réussi dans ce spectacle, beau comme une projection de lanterne magique vivante, qui émerveille par son texte pur, sa dramaturgie et la mise en scène fantastique d’Etienne Launay assisté de Laura Christol. Le Grand siècle dans un coffret à bijoux.

"Le Montespan" de Salomé Villiers d’après Jean Teulé

Mise en scène d'Etienne Launay, avec Salomé Villiers, Michaël Hirsch et Simon Larvaron. Au Théâtre de la Huchette à Paris