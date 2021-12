Le comédien Pierre Cassignard est mort à l'âge de 56 ans

Energique, fougueux, drôle et séduisant, Pierre Cassignard avait remporté le Molière du comédien en 1997 pour le double rôle de Tonino et Zanetto dans "Les Jumeaux vénitiens".

L'attachant comédien Pierre Cassignard, tête d'affiche au théâtre et que l'on a pu voir aussi au cinéma et à la télévision, est décédé lundi 20 décembre à l’âge de 56 ans, qu’il venait de fêter la veille, a annoncé sa partenaire sur scène la comédienne et humoriste Michèle Bernier.

Salut mon Pierrot d’amour… tu me manques déjà tellement… pic.twitter.com/BwdpANm82w — Michèle Bernier (@Bernier_Michele) December 20, 2021

Inspiré par Yves Montand

C’est en découvrant Yves Montand à l’Olympia que sa vocation de comédien était née, à l’âge de 15 ans. De cette passion, Pierre Cassignard tirera un récital autour du répertoire du chanteur-comédien, Un soir avec Montand, en septembre 2018 accompagné au piano seul par Patrice Peyriéras ou Paul Staïcu.

Pierre Cassignard reçoit le Molière du meilleur comédien (1997) (JOEL SAGET / AFP)