La tragédie de Racine "Mithridate" devient le premier film de théâtre sur Culturebox

Quand la culture, faute de public, se réinvente, on obtient le premier "film de théâtre". Une coproduction inédite du Théâtre National de Strasbourg et de la chaîne éphémère Culturebox qui permet ainsi à Mithridate de Jean Racine de venir au plus près des téléspectateurs.

En toute intimité avec Racine

Si l'expérience n'a, évidemment, rien à voir avec une représentation en direct, le dispositif, qui puise ses codes dans la réalisation cinématographique, permet au spectateur de se sentir au plus proche de l'intrigue de Mithridate.

De l'ombre à la lumière, la mise en scène d'Éric Vigner prend une ampleur particulière devant les caméras. Les acteurs, filmés en gros plan, semblent s'adresser personnellement aux spectateurs. "C'est un vrai point de vue, ils ont pensé autre chose qu'une simple retranscription du spectacle, c'est très intime, c'est du théâtre de chambre, Racine", assure Stanislas Nordey qui interprète le rôle de Mithridate.

Dans ce crépuscule onirique, les vers de Racine prennent une ampleur particulière et apporte au "film" un suspense saisissant. "La force de ce texte, c'est son étrangeté, c'est sa langue en alexandrins, comme une trace de notre passé", rapporte encore le comédien.

Une chaîne éphémère pour le spectacle vivant

Lancée à la fin du mois de janvier sur le canal 19 de la TNT, la chaîne Culturebox vient pallier temporairement la fermeture des lieux de culture. Elle propose une programmation de pièces de théâtre, chorégraphies ou concerts afin de faire exister le spectacle vivant. Un projet innovant, encouragé, faute de mieux, par Stanislas Nordey, le directeur du TNS. "L'initiative de Culturebox, je la trouve formidable, car elle permet de voir du théâtre et du spectacle vivant alors que l'on ne peut pas en voir. Donc je suis pour ce que l'on fait là et en même temps je veux que dès que les théâtres rouvrent ça s'arrête", assure l'acteur.

Mithridate est rediffusé sur France 5, le 5 mars et disponible sur la plateforme France.tv jusqu'au jusqu'au 23 août 2021. Si la situation sanitaire le permet, la pièce sera à voir sur scène à du Théâtre National de Strasbourg du 7 au 18 juin.

La réalisation est assurée par Stéphane Pinot et produit par la Compagnie des Indes.

L'histoire de Mithridate. Quand Jean Racine écrit cette pièce en 1672, il s'inspire de la vie de Mithridate VI, qui régna jusqu'en 63 av. J.-C. sur le royaume du Pont - l'actuelle Turquie, la Crimée et de nombreuses régions au bord de la mer Noire - et reste célèbre pour avoir résisté à l'expansionnisme romain, mais aussi pour avoir accoutumé son corps à résister aux poisons : la mithridatisation. Racine situe l'action au dernier jour de sa vie : alors que Mithridate est déclaré mort, ses deux fils se disputent son royaume et la reine. Mais le retour du roi va tout bousculer.