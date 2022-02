La pièce "L'homosexuel ou la difficulté de s'exprimer" mise en scène à la Comédie de Clermont-Ferrand

Le metteur en scène Thibaut Croisy a choisi d'explorer sur scène "L'homosexuel ou la difficulté de s'exprimer" à la Comédie de Clermont-Ferrand. Une pièce insolente et mélancolique écrite il y un demi-siècle et signée Copi, alias Raul Damonte Botana. Loin du mariage pour tous et du terme "Queer", l'écrivain dramaturge argentin, avant-gardiste, revendiquait déjà la confusion des sexes et des désirs. Le texte met en lumière les interrogations et invite à comprendre les métamorphoses humaines. Pour Copi, tout est changement et transformation.

Un jour on a un désir pour une femme, peut-être que le lendemain on aura un désir pour un homme. La grande idée de Copi c'est celle du changement, de la transformation. Thibaut Croisy Metteur en scène

Un point de vue précurseur sur le genre

Copi, le plus français des auteurs argentins du XXe siècle, était aussi acteur, metteur en scène, dessinateur. Pas simple de définir cet excellent dialoguiste qui n'aimait pas rentrer dans une case. Son théâtre mélange les registres : boulevard, burlesque, absurde et parfois mélodramatique.

Il est très influencé par le vaudeville, le boulevard mais aussi par la subversion du vaudeville, par la subversion du boulevard. Thibaut Croisy Metteur en scène

Derrière cette farce burlesque avec des personnages hauts en couleur, Copi questionne les interdits qui s'imposent à nous, les changements d'identité, la force et la brutalité du rapport amoureux. L'auteur revendique avec verve et humour la confusion des sexes et des désirs. En offrant une vision très moderne et très libre du monde et des rapports humains, 50 ans plus tard, son texte n'a pas pris une ride.

"L'homosexuel ou la difficulté de s'exprimer", à la Comédie de Clermont, du 2 au 4 mars 2022