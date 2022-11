La pièce de Tourgueniev "Un mois à la campagne" adaptée avec une belle modernité par Clément Hervieu-Léger

Si Ivan Tourgueniev (1818-1883) regardait aujourd'hui en streaming une pâle comédie d'amour, il pleurerait sans doute devant la pauvreté des dialogues. Mais, qu'il soit rassuré, 150 ans après sa mort, ses mouvements du coeur sont toujours aussi bien traduits par certains metteurs en scène. Ainsi Clément Hervieu-Léger, sociétaire de la Comédie-Française, remonte au Théâtre des Célestins à Lyon la pièce du dramaturge russe Un mois à la campagne.

C'est une adaptation bluffante de modernité avec des références esthétiques au cinéma italien de la deuxième moitié du 20e siècle et dans la traduction remarquable du grand dramaturge Michel Vinaver qui établit un pont entre le génie de Tourgueniev et le théâtre contemporain.

La passion amoureuse bouleverse une famille bourgeoise

L'histoire plonge le spectateur dans les tourments d'une famille bourgeoise russe en villégiature dans une campagne estivale brûlée par le soleil. Dans la propriété d'Arkady et Natalia, la routine domine. Mais l'arrivée d'Alexeï, le précepteur engagé pour s'occuper du petit Kolia, va soulever des passions amoureuses et faire exploser la vie de famille où chacun a une place bien définie.

La pièce "Un mois à la camp (JULIETTE PARISOT / HANS LUCAS)

Il y a Natalia Petrovna (Clémence Boué), la matriarche que tout le monde craint dans la maison. Elle s'ennuie de sa vie bourgeoise. Il y a Rakitine (Stéphane Facco), l'amant platonique de Natalia qui voit d'un mauvais oeil l'arrivée d'un rival, ou encore le génial médecin de famille, Ignati Ilitch Chpigelski (Daniel San Pedro), qui est prêt à favoriser en échange d'un cheval. Et puis évidemment le faux ingénu, Alexaï Nikolaïtch Beliaev (Louis Berthélémy), qui fait chavirer le coeur des femmes sans rien laisser paraître.

Faire connaître l'oeuvre de Tourgueniev

"C'est une pièce qui a été écrite en 1855, l'époque où on est encore en plein romantisme. Et c'est une pièce qui résonne avec une modernité incroyable, notamment sur la place de la femme, nous confie Clément Hervieu-Léger, sociétaire de la Comédie-Française, à l'issue de la première. "Quand Arcady se demande 'pourquoi ne pas laisser Natalia libre ?' Et quand, dès le premier acte Natalia affirme qu'on peut aimer deux hommes à la fois, c'est une manière de penser la question du couple, de l'amour, du désir, d'une façon extrêmement contemporaine".



Les déboires de cette famille russe, qu'on imagine au bord de la mer Noire à Odessa ou Sotchi, sont rendus moins âpre par l'ambiance estivale esquissée sur scène et par l'ironie et le comique ce certains dialogues. Une adaptation de qui s'adresse à un large public et qui rappelle la modernité de Tourgueniev qu'on voit trop souvent, ajoute Clément Hervieu-Léger, "comme un auteur un peu mineur comparé à Tchekhov, mais c'est une erreur. Tchekhov lui-même s'est largement inspiré du théâtre de Tourgueniev".

L'affiche de la pièce "Un mois à la campagne". (DR)

"Une maison à la campagne", d'Ivan Tourgueniev

Mise en scène : Clément Hervieu-Léger Traduction : Michel Vinaver

Avec : Louis Berthélémy, Clémence Boué, Jean-Noël Brouté, Stéphane Facco, Isabelle Gardien, Juliette Léger, Guillaume Ravoir, Mireille Roussel, Daniel San Pedro

Jusqu'au 19 novembre au théâtre des Célestins, à Lyon. Horaires : 20h, sauf le samedi à 19h et le dimanche à 16h. Relâche le lundi.