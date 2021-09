"La course des géants" au Théâtre des Béliers Parisiens : l’incroyable odyssée d'un pizzaiolo devenu astronaute

Avec "La course des géants", Mélodie Mourey renouvelle le succès de sa première pièce, "Les crapauds fous". Du théâtre inventif, hyper rythmé et cinématographique, qui fait salle comble.

Devant le Théâtre des Béliers Parisiens dans le 18e arrondissement, un quartier où les propositions théâtrales sont rares, la file ne cesse de s’allonger. Des jeunes, beaucoup de jeunes papotent dans une ambiance décontractée. Le bouche-à-oreille tourne à plein pour la deuxième pièce de Mélodie Mourey, qui signe le texte et la mise en scène de La course des géants ou comment un jeune pizzaiolo à haut potentiel va devenir un as de la Nasa.

En s’inspirant des missions Apollo en pleine guerre froide, Mélodie Mourey nous raconte une success story comme l’Amérique les aime : Jack Mancini, élevé par une mère dépressive, rêve de conquête spatiale depuis sa plus tendre enfance. Délinquant en herbe, il gagne quelques sous dans la pizzeria de son oncle lorsqu’il est repéré par un psychologue de la NASA qui détecte ses dons.

"La course des géants" (ALEJANDRO GUERRERO)

Rythme d'enfer

En guise de décors des écrans vidéo tapissent la scène et nous transportent, en une fraction de seconde, de la salle de restaurant à l’université de Chicago, de l’appartement de Mancini à la salle de contrôle de la NASA à Houston. En 1h45 nous voilà plongés dans une saga épique d’une vingtaine d’années avec presque autant de rebondissements.

Les six comédiens de la pièce jouent chacun plusieurs rôles, tantôt exubérants, tantôt graves. Comme dans une bonne série, Mélodie Mourey nous tient en haleine de bout en bout, enchaînant les saynètes à un rythme d’enfer, et dirigeant sa troupe en vrai pro de la mise en scène.

"La course des géants" de Mélodie Mourey (DR)

Théâtre ingénieux et vitaminé

On est pris dans un tourbillon d’images et d’émotions, appuyé, un peu trop, par une musique omniprésente. Ce théâtre ingénieux et vitaminé, dans la lignée d’un Michalik, fait mouche. Entre petite et grande histoire, le public ne boude pas son plaisir et fait un triomphe à la troupe où l’on aura remarqué l’abattage d’Alexandre Texier (à la fois cosmonaute et policier) et l’acteur caméléon qu’est Nicolas Lumbreras, d’une étonnante virtuosité comique.

Afffiche de "La course des génats" (DR)

"La course des géants" de Mélodie Mourey

Avec : Jordi Le Bolloc’h, Anne-Sophie Picard, Nicolas Lumbreras, Alexandre Texier, Valentine Revel-Mouroz et Eric Chantelauze

Théâtre des Béliers Parisiens

14 Bis Rue Sainte-Isaure, 75018 Paris

01 42 62 35 00

Du mardi au samedi à 21h

Matinée le dimanche à 15h