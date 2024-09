"Jean Zay, l’homme complet", martyr et résistant assassiné par la Milice française en 1944, dans un seul en scène poignant

Xavier Béja adapte "Souvenir et solitude" et joue Jean Zay dans une interprétation sobre et rythmée par l’attente.

La pièce prend Jean Zay en 1940 en cellule à Clermont-Ferrand, avant son transfert à Riom (Puy-de-Dôme), jusqu’à son exécution. Le grand homme médite sur son sort, apprécie son statut de prisonnier politique, et fomente des plans pour l'"après"…

Mise en scène par Philippe Cochet, pièce sur l’homme Jean Zay, elle traite aussi du temps et de la mémoire, au moment des 80 ans de sa mort sous la férule nazie le 20 juin 1944. Une évocation éloquente, jouée jusqu’à la fin de l’année au théâtre Essaïon, à Paris.

Espace-temps

Dans un halo de lumière, au cœur du noir, Jean Zay fait les cent pas, tournant en rond dans les 6m sur 3 de sa cellule. La scène est plus grande, mais les ténèbres abyssales qui l’entourent l’oppressent comme "une machine à faire du vide". La prison n’est pas si mauvaise après tout : prise en charge totale, du gîte au couvert, plus de soucis, pas d’intendance… Mais privation du libre arbitre.

Philippe Cochet occupe la scène et la lumière varie avec vigueur et rigueur selon les lieux invisibles évoqués, rues, appartement, classe. Si l’attente domine, l’espace manque aussi au prisonnier. Des bruits extérieurs suggèrent l'air extérieur, mais il manque "la verdure pour éclairer les yeux."

L’homme qui savait tout

Son statut politique permet à Jean Zay de lire et d’écrire et c’est sa politique qu’il soliloque, en remplissant ce vide cellulaire du contenu de sa tête. Le texte, tout extrait de Souvenir et solitude, fruit de son incarcération, gagne en oralité et les variations vont du discours au trivial, en passant par l’ironie.

Jean Zay se met à un pupitre d’écolier, des bandes d’actualité contemporaines sont projetées, la visite du garde des Sceaux relance l’action, et Léon Blum est un homme qui savait tout dans ses souvenirs. On doit au ministre l’aide au théâtre, les pièces radiophoniques, les droits d’auteur, le CNRS, le Festival de Cannes… Un fond d’étoiles s’installe en final pour célébrer un homme universel.

Jean Zay, l’homme complet

De et avec : Philippe Cochet

Du 27 septembre au 2 novembre 2024 : Les vendredis et samedis à 19h

Du 5 novembre 2024 au 28 janvier 2025 : Les mardis à 19h

Relâches 24 et 31 décembre

Théâtre Essaïon

6, rue Pierre-au-Lard à Paris 4e

Tél : 01 42 78 46 42