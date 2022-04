Hommage à Michel Bouquet : revivez les temps forts de l'adieu au "monstre sacré" du cinéma et du théâtre français

L'hommage à Michel Bouquet, mort le 13 avril dernier à 96 ans, s'est tenu aux Invalides ce mercredi 27 avril 2022. Emmanuel Macron, accompagné de son épouse Brigitte, a présidé la cérémonie en présence de la famille et des membres du gouvernement. Fabrice Luchini, Muriel Robin et Pierre Arditi y ont pris la parole. Tous ont évoqué leur rencontre avec celui qu'ils ont souvent qualifié de "père de théâtre". Travailleur humble et acharné, toujours à l'écoute, Michel Bouquet laisse derrière lui un héritage porté par ses "élèves", qui lui ont chacun rendu un hommage intime et poignant. Voici les cinq moments forts de la cérémonie aux Invalides.

Fabrice Luchini : "L'une de mes plus belles rencontres"

Il a tenu son tout premier rôle d’acteur au côté de Michel Bouquet dans Vincent mit l’âne dans un pré (et s’en vint dans l’autre). Dans la cour des Invalides, il se remémore le tournage. "Tu as été d’une telle courtoisie, chaleur, bienveillance. Ma réplique est venue simplement. Il suffisait de t’écouter et de te répondre." La rencontre le marque et reste "l’une des plus belles" de son existence de comédien. Un moment de grâce, comme l’interprétation de Pozzo – personnage de En attendant Godot de Samuel Beckett – par Michel Bouquet au Palais des Papes d'Avignon. "Personne ne pouvait jouer à ta place, personne ne pouvait te remplacer", a-t-il ajouté.

⚫ Hommage national à Michel Bouquet : "Tu étais un génie", déclare le comédien Fabrice Luchini



Suivez le direct https://t.co/61vwd4dsds pic.twitter.com/pe30nhp2ar — franceinfo (@franceinfo) April 27, 2022

Muriel Robin : "Mon père de théâtre"



Très émue, Muriel Robin a quant à elle adressé une lettre à "M. Bouquet". "Parce que je vous ai toujours appelé ainsi, sans prénom, vous restiez le maître. Monsieur pour la noblesse et l’élégance", détaille-t-elle. Leur rencontre s’est déroulée au Conservatoire de Paris. Tous deux débutaient, elle comme élève, lui comme professeur. Peu à peu, il devient "son père de théâtre". Alors que la jeune actrice de 25 ans se décourageait, il l’a rassurée lors d’une promenade, bras dessus-bras dessous. "Vous m’avez sans doute empêchée de mourir et plus encore, donné à vivre", déclare-t-elle après un court silence. Muriel Robin termine sa lettre d’adieu, par un tutoiement, celui qu’elle a su lui donner seulement lors de leur dernière entrevue.

⚫ Hommage national à Michel Bouquet : "Monsieur Bouquet, je vous le dis sans emphase, vous m'avez sans doute empêchée de mourir et plus encore donner à vivre", déclare la comédienne Muriel Robin



Le direct https://t.co/61vwd4dsds pic.twitter.com/v0sx8Qpver — franceinfo (@franceinfo) April 27, 2022

Pierre Arditi : "Tu es le théâtre et le théâtre ne meurt jamais"

Partenaire de Michel Bouquet dans plusieurs films, l'acteur de 77 ans a souligné son sens de la rigueur. "Servir et non se servir était ton crédo, ta profession de foi", souligne-t-il. Pierre Arditi dépeint la manière dont l’acteur a toujours privilégié l’auteur, s’est effacé pour mieux incarner les personnages. "Tu as réussi à tenir parole, mais fort heureusement, tu n’as pas réussi à te faire oublier tant tes incarnations sont immenses", constate-t-il, la voix hachée. En tant que compagnon de jeu, il raconte les coulisses du travail du comédien : les angoisses, l’enfouissement dans le rôle à venir. Il conclut en une phrase : "Michel, tu es le théâtre, et le théâtre ne meurt jamais."

⚫ Hommage national à Michel Bouquet : "Tu n'as pas réussi à te faire oublier, tant tes incarnations sont immenses, inattendues, uniques", déclare le comédien Pierre Arditi



Le direct https://t.co/61vwd4dsds pic.twitter.com/l0RM4GxPlt — franceinfo (@franceinfo) April 27, 2022

Emmanuel Macron : "Il a crevé l'écran 70 ans durant"

Pour sa première sortie officielle depuis sa réélection, Emmanuel Macron a rendu hommage à Michel Bouquet en rappelant son parcours : une enfance malheureuse en internat, la guerre, la découverte du théâtre par sa mère, son amour pour Molière mais aussi Ionesco et Beckett. "Il aura brûlé les planches et crevé l'écran 70 années durant", articule, reconnaissant, le Président. Rendre hommage aux personnalités de la culture est la signature d'Emmanuel Macron. Contrairement aux récents hommages nationaux rendus à Jean-Paul Belmondo (2021) ou Charles Aznavour (2018), le cercueil n'était cette fois pas présent, Michel Bouquet ayant déjà été inhumé le 15 avril dans la plus stricte intimité dans le village natal de son épouse, la comédienne Juliette Carré, dans l'Yonne. À la fin de l'hommage, Emmanuel et Brigitte Macron ont escorté Juliette Carré, ainsi que ses proches jusqu’à la sortie des Invalides. Pour un dernier adieu au monstre sacrédu cinéma et du théâtre français.