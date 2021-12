Hilarant et touchant, Marc Arnaud triomphe dans "La métamorphose des cigognes"

La métamorphose des cigognes, un seul-en-scène intime et universel, écrit et interprété par Marc Arnaud joue les prolongation en 2022.



Sur scène un homme seul face à un gobelet posé sur un tabouret. Il s’apprête à donner un échantillon de son sperm pour faire un enfant in vitro, mais voilà qu’il est pris de doute et laisse libre cours à ses pensées, ses angoisses, en nous prenant directement à partie.

Marc Arnaud dans le Off d'Avignon 2012 avec "La métamorphose des cigognes" (Alejandro Guerrero)

Une histoire personnelle

"Je ne fais pas le lien entre le fait d’éjaculer dans ce gobelet… et un vrai enfant qui rentre en petite section de maternelle" constate Marc Arnaud qui a vécu l’expérience et pris le parti d’en rire en écrivant ce spectacle. "J’ai eu une infection, j’ai attrapé une infection, j’ai contaminé ma femme, on est guéris mais cette infection a altéré mes spermatozoïdes et ils vont plus au bout. Je ne suis pas stérile mais j’ai du sperme low-cost. Donc FIV."



Le sel de la vie, le temps qui passe, la sexualité, la famille, de digressions en confidences miraculeusement jamais vulgaires, Marc Arnaud devient cet ami avec qui on passerait la soirée à discuter ; son histoire devient la nôtre.

Grave, hilarant, jamais scabreux

Mais alors que sa femme, sous anesthésie, doit subir une ponction ovarienne, l’infirmière se fait de plus en plus pressante : "on manque de temps, dépêchez-vous Monsieur Arnaud". Et de lui enjoindre de suivre bien sagement "le protocole".



De plus en plus fébrile (et tordant !) le futur papa convoque des personnages qu’il interprète tour à tour : l’ami qui lui conseille de ne penser que "mécanique", son psy québécois, son médecin, un présentateur télé. C’est grave, hilarant, tendre, jamais scabreux. On ressort avec la banane et les yeux embués…

"La métamorphose des cigognes" écrit et interprèté par Marc Arnaud

A la Scala à Paris

13 bd de strasbourg, Paris 10e

01 40 03 44 30



En décembre tous les mardis et mercredis à 21h30 (jusqu'au 29 décembre)



A partir du 6 janvier 2022, du jeudi au samedi à 19h30 et les dimanches 30 janvier, 6 et 20 février à 15h30