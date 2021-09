François Florent, fondateur et directeur général du Cours Florent, est mort à l’âge de 84 ans

"Son esprit et sa pédagogie sont et seront toujours au cœur de notre travail", salue la direction du Cours Florent, cette école de théâtre créée en 1967.

François Florent, fondateur et directeur général du Cours Florent, est mort lundi 27 septembre à l’âge de 84 ans, a appris franceinfo auprès de la direction du Cours Florent. Cette dernière fait part de son "immense chagrin", après le décès de celui qui a fondé ces cours d’art dramatique à Paris en 1967. "Son esprit et sa pédagogie sont et seront toujours au cœur de notre travail", écrit-elle.

De son vrai nom, François Eichholtzer, est né le 30 avril 1937 à Mulhouse. Après être passé à l’École de théâtre de la rue Blanche et les conservatoires d’art dramatique de Mulhouse et de Strasbourg, il est reçu au Conservatoire dans la classe de René Simon. Pendant une dizaine d’années, il est comédien.

À partir de 1963, il devient professeur au Conservatoire du 17ème arrondissement. Pour répondre aux demandes de ses élèves, François Florent propose des cours en dehors du Conservatoire. Parmi ses élèves : Francis Huster, Jacques Weber, Isabelle Adjani, Daniel Auteuil, Édouard Baer, Dominique Blanc, Guillaume Canet, Isabelle un livre intitulé Cette obscure clarté.