Festival Off d’Avignon 2022 : danse, musique, marionnettes… Les spectacles jeune public se font leur place dans la programmation

Le Festival d’Avignon attire chaque année plus de 300 000 visiteurs. On y rencontre des passionnés de théâtre, venus voir les dernières pièces à ne pas manquer, des artistes, attirés par les créations de leurs amis ou collègues, mais aussi des familles, curieuses de découvrir les spectacles qui ont eu du succès cette saison. Depuis plusieurs années, le théâtre jeune public s'ancre de plus en plus dans le festival et son catalogue s'enrichit. Dans le Off comme dans le In, tous les âges sont invités à venir s’émerveiller.

Pour cette édition, le Festival In a même inventé le "guide du jeune spectateur". Ce petit livret au format carré, conseille aux plus jeunes les pièces susceptibles de leur plaire et propose jeux et ateliers en lien avec les spectacles. Après avoir vu Iphigénie, les enfants peuvent, par exemple, résoudre des énigmes ou relire dans leur carnet les citations emblématiques qu’ils viennent d’entendre.

Pour vous aider à choisir, Franceinfo est allé voir différents spectacles pour enfants dans le In et dans le Off.

Théâtre : "Gretel, Hansel et les autres"

La pièce de théâtre "Gretel, Hansel et les autres". (RAYNAUD DE LAGE)

Une chambre d’enfants. D’un côté une maison bleu en haut d’un toboggan. De l’autre, un lit rose sous un petit donjon en bois. Un homme monte sur scène en grognant. "Mais quel bazar ! Je vous avais demandé de ranger votre chambre avant d’aller au lit", dit-il en se tournant vers le public, les sourcils froncés. Dans Gretel, Hansel et les autres, les spectateurs sont les deux enfants d’un jeune couple. Avant d’aller se coucher, ils décident de leur raconter une petite histoire. Le choix se porte sur un conte des frères Grimm… complètement revisité ! Hansel et Gretel viennent d’une famille aisée. Lassés de devoir obéir à leurs parents, ils décident de partir en forêt, à la recherche d’aventures. Dans sa pièce, Igor Madjisky dépoussière ce conte de fée connu de tous et le modernise : les personnages vivent dans un monde où les saveurs ont disparu. Les habitants se nourrissent uniquement de pilules et ne perdent plus de temps à cuisiner. Ils se déplacent en hélicoptère et échangent par FaceTime.

Dans les gradins, les trois premiers rangs sont réservés aux plus jeunes. Ils sont nombreux à avoir fait le déplacement pour voir l’un des seuls spectacles jeunes public du In. Inès, 8 ans, est venue avec sa mère. C’est sa première pièce de théâtre : "En fait, c'est un peu comme un film au cinéma", nous confie-t-elle, à la fin de la représentation. Pour captiver les enfants pendant un peu plus d’une heure, les trois comédiens redoublent d'inventivité : spectacle de marionnettes, d’ombre chinoise, construction de maquettes, projection de dessins, imitations… Pas une minute de répit dans cet univers féérique où la maire de la ville termine ses phrases par "tarte aux fraises" et où le bibliothécaire est un flan à la vanille.

À la fin du spectacle, tous les enfants se sont levés pour applaudir la performance. Les plus courageux continuent leur journée avec un atelier d’arts plastiques en lien avec le spectacle. Les autres partent se reposer, au frais. "Maman, tu me liras une histoire avant ma sieste ?", demande une petite fille aux yeux déjà fatigués en sortant de la salle de spectacle.

"Gretel, Hansel et les autres" d'Igor Madjisky, programmé dans le Festival In d'Avignon, à la Chapelle des Pénitents blancs (Place de la principale, à Avignon). À partir de 7 ans (1h15). Au théâtre des Célestins, du 20 au 31 décembre 2022, à Lyon.

Danse : "Les Joues Roses"

Capucine Lucas, Pauline Bigot dans le spectacle "Les joues roses". (KOKESHI)

"Il y a très très longtemps, la maman, de la maman, de la maman" ... Vêtues de tenues traditionnelles russes, deux jeunes femmes sortent d’un grand rideau de fils rouge et commencent à chuchoter cette phrase en continu. Quand elles se déplacent, les petits grelots de leur chapeau et de leurs bustiers tintent. Délicatement, elles déposent plusieurs matriochkas (poupées russes) sur scène, en fixant les spectateurs d’un regard bienveillant.

Les joues roses s’intéresse aux racines et à la généalogie à travers la figure de la mère. Avec leurs tenues - qu’elles s’échangent, se prêtent - elles montrent l’importance de perpétuer les traditions et symbolisent les héritages qui nous constituent. Les deux artistes occupent l’espace scénique avec énormément de légèreté et de délicatesse. Elles dansent, tournent et sautillent entre les poupées sans jamais les frôler ou les toucher. Plus le spectacle avance, plus celles-ci envahissent la scène et finissent par se mélanger. Plein de poésie, ce spectacle est accessible à partir de 3 ans et plaira aux plus petits comme aux plus grands.

"Les joues roses" de la compagnie Kokeshi, à Présence Pasteur (13 rue du Pont Trouca, à Avignon). Jusqu'au 29 juillet, à 9h45. A partir de 3 ans (35min).

Théâtre d’objet : "Dans les bois"

Hanna Kölbel et Charlotte Bouriez dans le spectacle "Dans les bois". (E.PLUMER)

Le jardin du théâtre des Doms a quelque chose de féérique. Sous une petite tonnelle, des gradins ont été installés, entourés par de grands chênes. Parmi le public, des enfants de tout âge. Maud est venue avec sa fille âgée d'un an, Jeanne. "C’est un crash test", nous chuchote-t-elle avant que le spectacle commence. Sur scène, un violoncelle. Tout de noir vêtue, une première comédienne s’installe derrière l’instrument et frotte ses cordes. "Moi, je marche dans les bois", chante une seconde qui lui emboîte le pas. Avec son bâton, elle fait des percussions sur les installations en bois disposées un peu partout sur la scène. La magie opère : la petite Jeanne a déjà les yeux tout écarquillés et le sourire aux lèvres.

Pendant une trentaine de minutes, les deux artistes nous font vivre une balade en forêt : on y rencontre un renard impoli, un crapaud un peu trop dramatique, une coccinelle taquine… Pour cette pièce, dix marionnettes ont été confectionnées. À la vue de la chenille, plusieurs enfants ont explosé de rire sur les genoux de leurs parents. À l’inverse, le personnage qui représente le vent a eu moins de succès. "J’ai peur maman !", dit une petite fille en se cachant les yeux alors que des feuilles mortes volent sur scène.

"C’est parfait pour éveiller l’imaginaire de nos petits chérubins", nous confie la mère de Mattéo et Joséphine, âgés de 3 et 5 ans. "Avec le violoncelle et les marionnettes, j’ai l’impression qu’ils se sont bien amusés". Au théâtre des Doms plusieurs spectacles pour jeune public sont joués et certains, comme Dans les bois, sont accessibles à partir de 1 an.

"Dans les bois", mis en scène par Charlotte Bouriez, au théâtre des Doms (1 bis rue des Escaliers Sainte-Anne). Jusqu'au 28 juillet, à 9h30. Relâche le 24 juillet. À partir de 1 an (30 min).

Spectacle musical : "Dispositif forêt, bestioles et bel canto"

Sandrine Lebrun dans le spectacle "Dispositif forêt, bestioles et bel canto". (FREDERIC IOVINO)

À Avignon, certains théâtres se sont spécialisés dans les spectacles jeune public. C’est le cas du Totem qui propose douze pièces de 0 à 12 ans durant le festival. Dispositif forêt, bestioles et bel canto est un spectacle musical. Sandrine Lebrun, chanteuse lyrique, se cache dans un petit décor en forme de prairie et rencontre des créatures en tout genre. Dans la salle, il y a peu d’enfants mais tous sont extrêmement concentrés. "Pourquoi est-ce qu’il fait tout noir ?", demande une petite fille à ses parents alors que la lumière de la salle se tamise.

Accessible à partir d'un an, ce spectacle est pourtant assez sombre. Ils parlent du rejet, de la mort et du deuil. En revanche, les chansons sont joyeuses et rythmées. Sandrine Le Brun, Jean-Pierre Caporossi ont écrit les paroles en choisissant des combinaisons étonnantes : "Ils rient, ricanent, cancanent, roucoulent, pépient, hurlent et stridulent ! Ça pique, ça sève, ça grince, marteau pique et colégram. C’est les papattes qui s’agitent, C’est le massacre des tympans, le sacre du printemps !", chantonne l’artiste en jouant avec ses marionnettes. "Je vous remercie d’être venu. Nous remercions plus spécialement nos jeunes spectateurs en espérant qu'ils ont passé un bon moment", finit-elle après les applaudissements du public. Une fois le spectacle terminé, comme le veut la tradition du Totem, la représentation se termine par une petite collation : l’apéro-sirop !

"Dispositif forêt, bestioles et bel canto", de la compagnie Une Autre Carmen, au Totem (20 avenue Monclar, à Avignon). Jusqu'au 26 juillet, à 15h15. Relâche le 24 juillet. A partir de 1 an (30 min).