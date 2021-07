Festival Off d'Avignon 2021 : le traditionnel affichage des spectacles lance le début des festivités

Dès lundi 5 juillet à 14h, festivaliers et compagnies de théâtre ont commencé l'accrochage des affiches des spectacles du Off dans les rues d'Avignon. L'occasion pour certains de se faire un peu d'argent et pour d'autres de se faire connaître du public avant le début du festival ce mercredi.

Pour cette nouvelle édition du festival, Avignon a revêtu ses habits de fêtes. Dès lundi 5 juillet, des milliers d'affiches colorées ont recouvert les murs et grilles de la ville. Les jeunes festivaliers et les compagnies de théâtre se sont mobilisés dès 14h pour obtenir les meilleures places d'affichage. Cette année, 1070 spectacles sont attendus au festival Off qui commence ce mercredi 7 juillet.

Mobilisation des jeunes festivaliers

Une vague rouge vif dessinée en un trait, des jambes jaunes recouvertes de bas résille ou encore un danseur habillé de fourrure et de poussière d’or… Chaque année, les compagnies redoublent de créativité pour les affiches de leur spectacle. Certains ont recours au dessin, à la photographie, d’autres choisissent la simplicité et le mystère pour éveiller la curiosité des passants. À l'ère du numérique, ces pancartes sont-elles toujours aussi efficaces ?

"Elle est horrible celle-ci, le spectacle a l’air nul", lâche spontanément une petite fille d'une dizaine d'années en pointant du doigt une affiche ornée d’un gros nez de clown.

Affiches accrochées sur des grilles à Avignon, le 6 juillet 2021. (JEREMIE LAURENT-KAYSEN)

"Les passants accordent encore beaucoup d’importance aux affiches", constate Sasha, une Lyonnaise venue travailler au festival avec son ami MJ. "Ils sont nombreux à s’arrêter pour les regarder et les prendre en photo". Sur les conseils d'anciens festivaliers, la jeune femme a décidé de trouver un job au Off cette année. Avec MJ, ils ont contacté plusieurs compagnies pour leur proposer leur aide. "Nos potes nous ont dit qu'Avignon, c'était de l'argent facile et qu'on pourrait en plus voir des spectacles. Ce sera la première fois que je vais au théâtre", confie MJ tout en faisant un noeud avec de la ficelle brune. "On a déjà réussi à se faire inviter à l'un des spectacles qu'on affiche, continue Sasha, les gens sont sympas, l'ambiance est vraiment bonne."

MJ, jeune Lyonnais, accroche des affiches sur un mur, à Avignon, le 6 juillet 2021. (JEREMIE LAURENT-KAYSEN)

Pour Rauma, qui a grandi à Avignon, l'affichage est un incontournable : "Beaucoup de jeunes Avignonnais le font. Ça nous permet de mettre un peu d’argent de côté pour nos vacances en août ou pour payer nos frais de scolarité à la rentrée". En dehors de l'aspect financier, l'accrochage des affiches donne aussi l'opportunité "d'échanger avec les comédiens" et d'"en apprendre davantage sur le théâtre".

"C'est pour le folklore"

Si les affiches participent à la féérie du festival, il n'est pas possible de les placarder n'importe comment. Chaque année, un ensemble de règles est partagé par les organisateurs du festival. Elles doivent respecter une certaine dimension et être accrochées soit avec de la ficelle, du ruban ou des agrafes."La durée de vie d’une affiche est limitée, il est inutile d’investir, est-il inscrit sur le site internet d'Avignon Publicité. De plus, la mairie pourrait interdire tous les supports non recyclables".

| J-2 avant la 55ème édition | Aujourd'hui à 14h, c'est le début de l'affichage dans la ville d'Avignon, pour les équipes artistiques participant au @FestOFFAvignon !



Nous vous rappelons que cet affichage est réglementé par un arrêté municipal, à retrouver ici⬇️#OFF21 pic.twitter.com/AmyamvXITr — Festival OFF d'Avignon (@FestOFFAvignon) July 5, 2021

Ces consignes permettent aussi une homogénéité de l'affichage et un meilleur rendu dans les rues de la ville. "En vrai, ça ne sert à rien ces affiches, c’est pour le folklore. Ça crée l'effervescence des passants, rien de plus", souffle un des membres de la compagnie du complexe du rire, qui propose cette année trois spectacles au festival Off. "Je viens à Avignon depuis plus de dix ans et je me rends compte que ce qui marche le mieux, c'est surtout le bouche-à-oreille".

Franck Nouzies, qui vient présenter son premier spectacle à Avignon, Les monologues de Feydeau, est du même avis. Pourtant, il se plie lui aussi à l'exercice. "Si notre affiche n'y est pas, ça se voit alors que si elle y est, on ne voit pas la différence. C'est vicieux".

Pancarte "pas d'affiche svp merci" dans une ruelle d'Avignon, le 6 juillet 2021. (JEREMIE LAURENT-KAYSEN)

Pour le comédien, la publicité la plus efficace reste tout de même la distribution de tractes car c'est un premier contact avec le public : "Quand on donne le prospectus du spectacle, on peut discuter et donner envie aux gens de venir ! C'est tout de même plus plaisant et efficace".