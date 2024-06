Festival d'Avignon 2024 : "Le Poids des fourmis", pièce tragicomique, pleine d'humour sur l'innovation face au conservatisme

À l’échelle de l’univers, les hommes et les femmes qui peuplent la Terre sont des insectes. Le Poids des fourmis n’a ainsi rien à voir avec une quelconque étude entomologique. Mis à l’échelle d’un système scolaire, la fourmi, c’est Jeanne (Elisabeth Smith), prof poussée par ses collègues à briguer une élection entrant dans le cadre de "La Semaine du futur", et dont les positions vont se confronter à une direction qui ne veut surtout rien changer.

Création 2024 de la troupe québécoise du Théâtre Bluf, Le Poids des fourmis participe de la dizaine de pièces venues de la province francophone du Canada, invitées cette année à se produire dans le cadre du festival Off d’Avignon. Ses représentations ont lieu à La Patinoire, tous les jours à 10h, relâche les 10 et 17 juillet.

La semaine du futur

Sur scène, deux fauteuils de directeur surplombés d’un palmier trônent dans un carré entouré d’une piscine de boules noires. Nous sommes dans l’enceinte d’un collège, où Jeanne (Elisabeth Smith), enseignante, vient annoncer ses prérogatives pour animer La Semaine du futur, où les élèves sont invités à exprimer leurs projets professionnels à venir. Face au "directeur" et à la maire de la ville, Jeanne est en concurrence avec Olivier (Gaetan Nadeau), volubile et aux idées alambiquées.

Texte, mise en scène et interprétation constituent l’accord parfait de cette pièce animée dans tous les sens du terme. L’espace scénique inventif offre une dynamique qui participe à sa teneur. Au centre, des responsables en tenue de vacances, affalés dans des sièges superfétatoires. Ils subissent les discours de deux prétendants, debouts et énergiques, qui défendent leurs idées.

Mécénat éducatif

Ancrée dans la société québécoise, il vaut mieux savoir pour apprécier Le Poids des fourmis que l’Education au Canada, comme aux Etats-Unis, est financée par des entreprises privées. D’où la critique originelle de Jeanne qui reproche à l’école d’avoir à subir la publicité omniprésente de la société "mécène" de l’établissement. Celle-ci va en entraîner d’autres, élargies aux angoisses collectives et rapports de force constants de la vie quotidienne, mais toujours avec un humour qui renforce la critique des propos.

Si Jeanne en est l'incarnation, elle doit faire face à un Olivier à la logorrhée dense et confuse. Ambitieuse et drôle, servie par une mise en scène inventive et dynamique, avec un quatuor de comédiens et de comédiennes investis, Le Poids des fourmis a tous les atouts pour faire le buzz dans la Cité des papes.

Le Poids des fourmis

De David Paquet

Mise en scène : Philippe Cyr

Avec : Nathalie Claude, Gaétan Nadeau, Elisabeth Smith et Gabriel Szabo

Du 4 au 21 juillet 2024, 10h , relâche les 10 et 17 juillet

La Manufacture (Patinoire), 2 rue des écoles, 84000 Avignon