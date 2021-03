Festival d'Avignon 2021 : Olivier Py ambitionne une 75e édition "exceptionnelle" de relance et de combat

"On est porté par l'énergie de l'espoir": après l'annulation en 2020 pour cause de pandémie, le Festival d'Avignon ambitionne d'avoir une 75e édition "exceptionnelle" en juillet, se préparant déjà à trois scénarios de jauge.

Prévu du 5 au 25 juillet (un jour de plus) dans la Cité des Papes, le festival de théâtre, le plus prestigieux au monde avec celui d'Edimbourg, n'a pas réduit la voilure pour cette année malgré les incertitudes qui planent sur les jauges prévues dans les nombreuses salles de la ville.

Isabelle Huppert dans "La Cerisaie" mise en scène par Tiago Rodrigues

Au programme --qui compte pour la première fois 46,5% de femmes porteuses de projets--, sont prévus 46 spectacles de théâtre mais aussi de danse et de performance, avec notamment Isabelle Huppert attendue dans la prestigieuse Cour d'honneur du palais des Papes, où "La Cerisaie" de Tchekhov sera mis en scène par le Portugais Tiago Rodrigues.

Autre propositions très alléchantes : Entre Chien et Loup de Christiane Jatahy, Royan de Marie N'Diaye avec Nicole Garcia, La dernière nuit du monde de Laurent Gaudé mis en scène par Fabrice Murgia, Le Mur Invisible avec Lola Lafon mis en scène par Chloé Dabert, un spectacle itinérant Mister Tambourine man de Karelle Prugnaud avec Denis Lavant. Olivier Py s'est réservé le feuilleton quotidien ( Hamlet à l'impératif !) et le 13 juillet, dans la Cour, on fétera les 100 ans d'Edgar Morin avec un dialogue Se souvenir de l'avenir, qui reprend la thématique de cette 75e édition.

20 000 places supplémentaires

"Il y aura 30 représentations en plus, et donc 20.000 places de plus que d'habitude à la vente; c'est un festival vraiment exceptionnel qu'on propose cette année", a affirmé à l'AFP le directeur artistique du festival Olivier Py avant une conférence de presse mercredi pour présenter la programmation.

Dans une vidéo enregistrée avant son hospitalisation et diffusée en début de la conférence de presse, la ministre de la Culture Roselyne Bachelot, testée positive au Covid-19, a dit ne pas douter de la tenue du festival. "La saison se tiendra et elle nous émerveillera. Je formule le voeu que cette 75e édition du Festival d'Avignon sera celle du jeu théâtral retrouvé (...) je m'en régale par avance", a-t-elle notamment dit.

La nouvelle cour du Palais des papes (Capture d'écran)

Se disant "raisonnablement optimiste", M. Py, qui travaille avec la préfecture, la municipalité d'Avignon et le ministère, a indiqué que le festival travaillait sur trois scénarios.

"Le premier serait une jauge normale, et on a encore le droit de l'espérer, le second serait un festival avec une jauge réduite et le troisième, ça serait la possibilité d'une jauge réduite seulement pour les lieux fermés mais normale pour les lieux à ciel ouvert", a-t-il expliqué.

Une Cour d'honneur rénovée