Entre divertissement et mission sociale, le théâtre documentaire triomphe au Québec

Comme pour un film documentaire, tout commence par une longue enquête qui donne la parole à chaque protagoniste, aux différents points de vue... Reste ensuite aux acteurs à trouver comment mettre en scène cette matière. "Amener le réel sur scène est un défi" d'autant plus que "l'on aborde des sujets complexes", raconte à l'AFP Marie-Joanne Boucher, actrice qui a co-monté Projet Polytechnique, l'une des dernières pièces du genre actuellement jouée à Montréal.

Celle-ci revient sur le massacre de 14 femmes à Polytechnique, école d'ingénieurs de la métropole québécoise, le 6 décembre 1989. Un premier féminicide de masse qui a profondément marqué le pays. Les deux acteurs principaux de cette pièce documentaire racontent le drame, mais poussent également le public à s'interroger avec eux : que peut-on faire pour prévenir d'autres fusillades de cette ampleur ?

Des acteurs performent "Projet Polytechnique", une pièce de théâtre documentaire jouée à Montréal. (YVES RENAUD / THEATRE DU NOUVEAU MONDE / AFP)

Tour à tour, le spectateur est confronté à la parole d'une survivante, d'un des premiers policiers sur place, celle d'un amateur d'armes à feu, puis au discours de masculinistes qui continuent des années plus tard à justifier en ligne l'attaque ou vénérer le tueur. "On dit au spectateur : venez au théâtre, vous allez être divertis, mais vous allez aussi sortir avec une meilleure vue d'ensemble de la société d'aujourd'hui", renchérit Annabel Soutar, cofondatrice de la compagnie Porte Parole, pionnière du genre dans la province.

Au cours des deux dernières décennies, sa compagnie a produit une vingtaine de pièces sur des thèmes aussi divers que l'hydroélectricité, les OGM ou les soins de santé. Depuis, de nombreuses autres compagnies lui ont emboîté le pas. "Il y a une mission sociale, mais pas de compromis sur le côté spectacle", ajoute Annabel Soutar.

Laboratoire pour mises en scène innovantes

Apparu dans les années 1920 en Allemagne puis en Russie, le théâtre documentaire sert au départ à diffuser l'idéologie communiste. Il se développe ensuite à travers le monde et délaisse la propagande pour se concentrer sur des événements politiques ou sociaux. Au Canada, c'est plutôt dans la partie anglophone du pays qu'il se fait connaître dans les années 1970, mais c'est maintenant au Québec qu'il est le plus développé.

Aujourd'hui, dans la province, une pièce sur quatre appartient au genre, selon Hervé Guay, universitaire qui a codirigé L'interprétation du réel : théâtres documentaires au Québec, un ouvrage sur ce thème. Parmi les raisons de ce succès, entre autres, la "variété esthétique" et la complicité développée avec le public. C'est aussi une façon "de s'ouvrir sur énormément de sujets, parfois surprenants", raconte Émilie Cabouat-Peyrache, habitante de Montréal et amatrice de théâtre. "Et surtout, ce que j'aime, c'est que l'on y découvre des techniques de mise en scène originales et innovantes", ajoute-t-elle.

Ouvrir le dialogue

"Nous sommes à l'apothéose du théâtre documentaire parce que la société québécoise est mûre pour être connectée à des enjeux sociaux", estime Justin Laramée. Ce dernier a monté Run de lait, spectacle qui traite de la disparition des petites fermes québécoises, du système des quotas laitiers et de la santé mentale des agriculteurs. Il se félicite d'avoir pu jouer devant des salles dans lesquelles se trouvaient urbains comme agriculteurs. "Cela a ouvert le dialogue et nous en avons besoin actuellement", explique-t-il.

Offrir une "plongée dans un univers" méconnu, c'était également l'objectif d'Anaïs Barbeau-Lavalette et d'Émile Proulx-Cloutier pour leur spectacle Pas perdus. "On vit dans une société avec beaucoup de bruit, de prises de position, mais pas nécessairement beaucoup de profondeur, et je pense que l'on a besoin d'un retour à une authenticité", explique l'autrice.

Ce "documentaire scénique" qui est une réflexion sur l'identité, la mémoire autour de la gigue, un type de danse, s'appuie sur de longs enregistrements sonores ponctués par des moments dansés. "Nous voulions que le spectateur soit dérouté", explique Émile Proulx-Cloutier. "Et cela fonctionne, nous avons énormément de retours de spectateurs qui se disent bouleversés."