En Isère, une compagnie revisite avec humour les grands classiques du théâtre en dix minutes

"Roméo et Juliette", "Dom Juan" et "Médée"... La compagnie iséroise Le Festin des Idiots condense les grandes œuvres classiques pour rendre le théâtre accessible à tous. Les représentations se déroulent à Grenoble et dans les environs.

Le collectif Le Festin des Idiots s'est lancé un défi : faire découvrir au public trois tragédies classiques en dix minutes chacune. La troupe installée en bordure de Grenoble organise atour de la ville chef-lieu de l'Isère des représentations itinérantes à l'occasion de Goûters Tragédies pour les groupes scolaires ainsi que d'Apéros Tragédies, ouverts à tous les publics. Les comédiens s'amusent à sortir des sentiers battus en mettant à leur sauce des œuvres cultes, comme Roméo et Juliette de Shakespeare, Dom Juan de Molière ou encore Médée de Corneille.

France 3 Auvergne-Rhône-Alpes : Charlene Personnaz, Jérôme Ducrot

Évidemment, faire entrer trois heures de la plus connue des tragédies d’amour, Roméo et Juliette, en dix minutes tout pile, n'est pas chose aisée. Un réveil indiquant le temps restant est même installé sur la scène. "L'exercice est autre, il faut se poser la question de ce qu'on garde ou pas. Ce qui est intéressant, c'est que plus la pièce est longue et tragique, plus le fait de la raccourcir en dix minutes permet de rendre ça comique", explique Charlène Girin, metteuse en scène et comédienne.

Le théâtre classique à la portée de tous

"C'était génial, émouvant et drôle, il y avait un peu de gros mots", commente un enfant qui a assisté au spectacle. "J'ai bien aimé parce qu'ils parlaient alors qu'ils étaient morts", s'amuse un autre. Une tragédie qui se transforme en comédie avec un humour absurde poussé au paroxysme : ça n'est pas pour déplaire aux élèves de primaires présents ce jour-là.

La compagnie Le Festin des Idiots met toute son énergie à rendre le théâtre classique accessible à tous. À la manière d’un spectacle de cabaret, la pièce est ponctuée de plusieurs intermèdes pour prendre à partie les spectateurs. À la fin de la représentation, un moment d'échanges entre spectateurs et comédiens est aussi prévu autour d'un goûter. "Ça compte vraiment pour nous que le public se sente inclus", explique Tom Porcher, metteur en scène et comédien. "On ne veut pas un truc distancié, on a vraiment envie de dire aux gens : oui on peut s’exprimer, rire, manger. Ça peut être un moment convivial".

Goûters Tragédies et Apéros Tragédies avec la compagnie "Le Festin des Idiots". Prochaines représentations : 10 et 18 mars 2023. Plus d'informations sur leur site.