En exil depuis le début de la guerre, la Russe Marina Davydova nommée à la direction théâtrale du festival de Salzbourg

(HERBERT NEUBAUER / APA-PICTUREDESK via AFP)

Le prestigieux festival de Salzbourg a annoncé jeudi la nomination à sa direction théâtrale de la dramaturge russe Marina Davydova, qui vit en exil depuis le début du conflit en Ukraine. La quinquagénaire avait dénoncé dès le 24 février dans une pétition "la guerre d'agression russe", écrit le festival dans un communiqué, alors que des voix appelant au boycott des artistes russes se sont élevées après le lancement de l'offensive.

Née en 1966 à Bakou, Marina Davydova était rédactrice en chef du magazine Teatr et a cofondé le festival NET (New European Theatre) à Moscou, dont elle a assuré la direction artistique pendant 23 ans. "En période de cataclysmes politiques et sociaux, les artistes peuvent utiliser leurs ressources en tant que personnalités publiques pour contribuer à la formation de l'opinion, a réagi Marina Davydova après sa nomination. Mais l'art ne devrait pas devenir l'otage de circonstances passagères", a-t-elle ajouté.

Menacée en Russie

Le contrat de cette figure importante de la scène culturelle russe avant la guerre débutera le 1er octobre 2023 et durera trois ans, a précisé le festival. "Sous sa direction, notre forte proportion de visiteurs originaires de 76 pays au total sera prise en compte avec une orientation de plus en plus internationale", a souligné le directeur artistique Markus Hinterhäuser.

Marina Davydova vit à Berlin après avoir été forcée de quitter la Russie à la suite de menaces. Depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les artistes russes sont sous pression de toutes parts. Dans leur pays, ils ont été sommés d'afficher leur patriotisme ou, à défaut, de garder le silence, et dans les pays occidentaux, de prendre publiquement leurs distances avec l'opération militaire et le régime russe, sous peine d'être déprogrammés des plus grandes institutions.