"Drôle de Jam" : jazz à tous les étages dans un spectacle d'humour musical

Au théâtre L’Essaïon à Paris un quintet s’est donné rendez-vous pour une session de jazz pas comme les autres. Deux guitares, une contrebasse et deux chanteuses s’approprient des incontournables, sur des paroles originales en français, raccord avec un air zazou de Saint-Germain-des-Près.

Jazz en crinoline

La pêche : Drôle de Jam en a et en donne, dans ce qui s’avère être davantage une pièce musicale qu’un concert. S’il n’y a pas d’intrigue d'ensemble, chaque morceau possède la sienne. Leurs interprètes développent une présence dramatique, comique, bien en mesure et en place. Rythmique.

C’est parti pour une heure quinze, voire plus, de Duke Ellinghton, Charlie Parker, Miles Davis, John Coltrane, Django Reinhardt ou Chick Corea… Bruno Buijtenhuijs a écrit les paroles et conçu le spectacle porté par le duo vocal de Rachel Pignot et Julie Costanza. Chaque morceau est une petite histoire racontée par le jeu des musiciens et des chanteuses dans une ambiance légère et virevoltante.

A tour de bras

L’humour domine sur un tempo à trois temps, où l’on reconnaît So What, Take Five, Donna Lee… mais aussi des morceaux originaux de Bruno Buijtenhuijs, dont un Blues du contrebassiste par le tout désigné Franck Richard, des plus mémorables. Ça joue, ça chante, ça danse à tour de bras, avec les guitares de l’adaptateur, parolier et compositeur, accompagné de Geoffroy Boizard.

Le show se prêterait au cabaret, avec le tintement des verres en contrepoint. La belle cave de l’Essaïon rappelle au moins celles de Saint-Germain-des-Prés. Elle offre son écrin intime à un amour débordant et communicatif pour un jazz nostalgique, tout en étant plus vivant que jamais.

L'affiche de "Drôle de Jam" de Bruno Buijtenhuijs au Théâtre L'Essaïon, à Paris. (DR)

"Dôle de Jam" de Bruno Buijtenhuijs. Avec Geoffroy Boizard, Frank Richard, Bruno Buijtenhuijs, Julie Costanza et Rachel Pignot. Tous les lundis à 21h

L'Essaïon - 6, rue Pierre au Lard, 75004 Paris - Tél : 01 42 78 46 42