"Des masques pour le public, mais pas pour les comédiens" : le directeur du théâtre du Chêne Noir à Avignon imagine la reprise

Si les festivals d'Avignon In et Off sont annulés cet été, les directeurs de salles de la cité des Papes s'interrogent sur la tenue des pièces hors festival. Eléments de réponse avec Julien Gelas, metteur en scène et directeur du théâtre du Chêne Noir qui fonctionne à l'année.

Pour venir en aide au secteur de la culture paralysé depuis deux mois par la pandémie, Emmanuel Macron a annoncé plusieurs mesures. Comment ont-elles été accueillies les artistes et les intermittents ? Notre équipe de France 3 Provence Alpes Côte d'Azur s'est rendue au théâtre du Chêne Noir à Avignon. "On ne sait pas encore quand on va repartir" s'interroge Julien Gelas dans le décor de sa dernière création.

Pas de masques pour les comédiens

Son théâtre est de ceux ouverts à l'année, donc également hors festival. Si la salle venait à rouvrir d'ici la mi-juin, Julien Gelas imagine déjà l'organisation à mettre en place lors des représentations. L'obligation du port du masque pour le public et les comédiens est-elle transposable dans un théâtre ? "Je serai prêt à accueillir le public avec des masques avec les mesures sanitaires qui s'imposent, en revanche il ne faut pas imaginer les artistes masqués sur scène, ça demanderait de refaire toutes les créations et ça serait très coûteux. Il faut pragmatique et réaliste", explique-t-il.

Un pragmatisme que réclament également les intermittents qui travaillent dans la salle. Si les annonces du gouvernement assurent aux intermittents une prolongation des droits jusqu'au mois d'août 2021, des doutes persistent. Et notamment pour Samuèle Dumas, créatrice et régisseus lumière, qui s'interroge : "Est-ce qu'ils vont nous permettre d'avoir plus de temps pour faire notre intermittence sans nous radier ou est-ce que l'on va être aussi indemnisés, ce qui serait la solution normale vu que l'on ne peut pas travailler ?".

Pour garder le lien avec son public, le théâtre du Chêne Noir a mis en ligne sur sa chaine Youtube sa pièce Migraaaants de Matéi Visniec, mise en scène par Gérard Gelas en 2016