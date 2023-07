"Des flammes à la lumière" une immersion visuelle et sonore au cœur de la bataille de Verdun

Les carrières d'Haudainville près de Verdun accueillent jusqu'à fin juillet la 27e édition du spectacle "Des flammes à la lumière". C'est le plus grand son et lumière d'Europe consacré à la guerre de 14-18.

Le bruit et la fureur. Sur la scène de 2 hectares de la carrière d’Haudainville dans la Meuse, Des flammes à la lumière raconte la bataille de Verdun. Une évocation historique qui mobilise chaque été 470 bénévoles dont 200 sur scène, pour faire vivre l’Histoire.

Parmi eux beaucoup d'habitués qui ne laisseraient leur place pour rien au monde, à l'image de Florian. "J’ai commencé quand j’avais 8 ans, raconte le comédien amateur avant d'entrer en scène. Aujourd’hui j’en ai 18, ça fait 10 ans que je suis aux "Flammes à la lumière". Pour moi, c’est vraiment l’histoire familiale qu’il y a dans ce spectacle et aussi mes ancêtres. J’ai beaucoup de famille qui a combattu pendant la première guerre mondiale."

Dans leurs costumes Belle Epoque, deux autres figurantes témoignent en coulisses. "On y prend beaucoup de plaisir et c’est riche," dit l'une d'elles. "On rencontre de belles personnes, renchérit la seconde. Et en même temps c’est un beau devoir de mémoire. C’est malheureusement d’actualité."

Inspiré par les témoins de l'époque

En sons, lumières, projections video et pyrotechnie, le spectacle resitue la bataille de Verdun dans le contexte de la Première Guerre Mondiale. De l'implacable enchaînement des événements qui ont conduit aux affrontements armés, jusqu'à l'armistice et les années d'après-guerre. Soixante scènes inspirées par les témoins de l'époque comme autant de tableaux grandeur nature.

Notre approche est grand public au sens noble du terme, c’est-à-dire que les personnages que l’on voit dans notre évocation historique, ce sont des gens que l’on pouvait croiser partout en France et en Allemagne parmi les combattants et les civils Jean-Luc Demandre metteur en scène

Depuis sa création en 1996 par l'association Connaissance de la Meuse, Des flammes à la lumière n’a cessé de se renouveler, avec de nouveaux tableaux et l’utilisation de nouvelles technologies. 565 000 spectateurs ont jusqu’ici été conquis. Cette plongée dans la tourmente de la guerre, au plus près du quotidien des combattants et des civils ne laisse pas indifférent. "C’était vraiment très émouvant, très impressionnant, je suis sans voix", témoigne une spectatrice admirative. "Oui, un très bon moment et quelques larmes versées", poursuit son compagnon.

Plus qu’un simple récit de la bataille, le spectacle son et lumière raconte comment Verdun est devenu un lieu de mémoire et par la suite un symbole de paix et de réconciliation entre des nations qui se sont longtemps combattues.

Des flammes à la lumière, jusqu'au 28 juillet 2023.

Réservations : www.spectacle-verdun.com / 03 29 84 50 00