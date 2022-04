Dans "Françoise par Sagan", Caroline Loeb érige l'écrivaine en "frangine idéale"

Sur la table qui fait face au miroir de sa loge, c'est un joyeux bazar : une boîte de maquillage, un fer à repasser, quelques vêtements froissés et puis, une perruque blonde. C'est l'accessoire qui permet à Caroline Loeb de se transformer en Françoise Sagan à chaque fois qu'elle monte sur les planches pour jouer son spectacle Françoise par Sagan.

Créée en 2016 et nominée aux Molières en 2018 dans la catégorie "Seul.e en scène", cette adaptation du livre Je ne renie rien, un recueil d'interviews données à la presse par l'écrivaine décédée en 2004, oscille entre réflexions philosophiques, saillies moqueuses sur la société française des années 1960 et anecdotes. Ce qui fait la force du texte, selon Caroline Loeb, c'est que "sa pensée reste complètement d'actualité et résonne avec ce qu'on vit aujourd'hui" : "Elle dit que la société vole le temps des gens. C'est incroyablement vrai aujourd'hui. On a Facebook, Instagram... Ça nous prend des heures tous les jours, souvent pour regarder des conneries".

"Je me suis reconnue dans beaucoup de choses"

Après six ans de tournée, Caroline Loeb ne se lasse pas d'entrer dans la peau de Françoise Sagan. Elle considère même l'auteure de Bonjour Tristesse comme une "sorte de frangine idéale" avec qui elle partage quelques similitudes et sur qui elle peut, aussi, s'appuyer en cas de spleen.

À quelques heures de sa première date au théâtre Comédie Odéon de Lyon, où elle est à l'affiche jusqu'au 30 avril, la comédienne confie qu'il y a quelque chose dans le succès précoce de Sagan qu'elle retrouve dans son propre destin.

Projetée dans la lumière des projecteurs à l'âge de 30 ans grâce à son tube C'est la ouate, Caroline Loeb s'est reconnue dans le parcours de l'écrivaine. "Quand j'ai découvert le texte des interviews de Sagan, ça a été un coup de foudre instantané. Je me suis tout de suite reconnue de manière très intime dans beaucoup de choses. Elle a connu le succès absolument délirant sur son premier livre et après, toute sa vie, elle a essayé de survivre à ce succès parce qu'elle était toujours ramenée à Bonjour Tristesse".

"Moi j'ai connu ça d'une autre manière avec ma chanson, poursuit-elle. On n'est jamais protégé d'un succès comme ça, qui change complètement le rapport au monde et la façon dont les autres vous regardent".

"Inside Françoise Sagan"

Sur scène, Françoise par Sagan a été monté par Alex Lutz. L'ambiance est à la confidence. "Le succès du spectacle, ce sont aussi les lumières. Anne Coudret a fait un travail incroyable sur les lumières. C'est ce que nous voulions avec Alex Lutz. C'est sombre, suffisamment pour qu'on voit Sagan et pas moi. On ne pouvait pas faire ça dans un plein feu. C'est un peu 'inside Françoise Sagan'. C'est vraiment un voyage intérieur", analyse Caroline Loeb.

Une introspection qui permet aux spectateurs d'en savoir plus sur la vie de Françoise Sagan, mais surtout de s'interroger sur leur propre existence. "C'est une pensée universelle. J'ai souvent deux réactions dans le public. Les gens qui me disent : 'On a passé une heure avec Sagan' et ceux qui sont plutôt à dire 'je me suis reconnu en tout, ça parle de moi'".

Un spectacle qui parle aussi de la vie de Caroline Loeb et mérite le détour, ne serait-ce que pour découvrir ce que la star des années 80 est devenue. Une comédienne de talent.

Le spectacle Françoise par Sagan est à l'affiche du théâtre Comédie Odéon de Lyon tous les soirs à 20h30 jusqu'au 30 avril 2022.