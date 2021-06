"Ca fait du bien de reprendre" : à Montpellier, le Printemps des Comédiens retrouve avec plaisir son public

La Mouette de Tchekhov réinventée par le metteur en scène Cyril Teste. Pour son ouverture, le festival du Printemps des Comédiens a offert à son public un beau cadeau. D’autres belles surprises sont à venir sous les arbres de la pinède du Domaine d’O. Une trentaine de spectacles sont à l’affiche pour le plus grand bonheur des artistes et des amoureux du spectacle vivant.

Un festival à nouveau vivant

L’année dernière, la manifestation avait été annulée suite à la crise sanitaire. Cette fois-ci, le virus n’a pas eu le dernier mot. Et tout le monde s’en réjouit. "Ca fait du bien de reprendre, de voir les copains, de préparer des choses pour accueillir des artistes, du public afin de faire vivre ces lieux" témoigne cet intermittent du spectacle.

Même enthousiasme pour les artistes du cirque Rasposo qui sont des habitués du festival. La troupe a installé son chapiteau au cœur de la pinède pour cinq représentations. Le spectacle s’appelle Oraison. Au programme, cirque et théâtre sur fond d’acrobaties pour ce show imaginé il y a deux ans.

"A l’époque, j’avais créé un numéro de fil avec un masque. En 2019, c’était un objet plutôt antipollution. Cela ne voulait pas dire antivirus. On a hésité à le conserver du fait de son sens actuel. Et puis finalement on l’a gardé" raconte amusée Marie Molliens, funambule et fondatrice de la compagnie Rasposo. Après des mois difficiles (70 représentations annulées), les artistes de la compagnie ont retrouvé le sourire. Ils sont en tournée jusqu’au mois de décembre.

Moins de spectacles que prévu

Le festival a dû tout de même réduire le nombre de ses représentations. Sur les 44 pièces initialement prévues, une trentaine a pu être programmée, dont 9 créations. Un Printemps des Comédiens allégé pour accueillir le public et les équipes artistiques dans de bonnes conditions. Pièces de théâtre, spectacles de cirque, lectures et musique sont au programme jusqu’au 26 juin.

Printemps des Comédiens

du 10 au 26 juin à Montpellier