"Bernard Dimey, père et fille" : un spectacle musical sur l’incroyable histoire du grand parolier et de son héritière

Les auteurs de chansons sont discrets. Dominique Dimey fait revivre son père, un peu oublié, dans un spectacle envoûtant, entre récital et théâtre.

Yves Montand, Charles Aznavour, Serge Reggiani, Henri Salvador, Patachou, Juliette Gréco, jusqu’à Iggy Pop et Renaud : Bernard Dimey a écrit plus d’un de leurs textes. Syracuse, de son ami Henri Slvador, une des plus belles chansons du monde, c’est lui, Mon Truc en plume, de Zizi Jeanmaire, aussi. Sa fille Dominique reprend son répertoire en racontant l’étrange rencontre avec un père qu’elle a découvert à 20 ans…

Vingt ans après

Montée de Châteauroux à Paris, Dominique habite Montmartre en 1977 où elle croise régulièrement un barbu robuste qui lui sourit. Par recoupements, en en parlant à sa mère, elle découvre qu’il s’agit de son père parti à sa naissance. Un choc qui va prendre du temps à être digéré, jusqu’à ce que père et fille deviennent inséparables.

Paris par cœur, écrit et interprété par la fille, ouvre le bal. Sans Paris, pas de Bernard Dimey, dont la poésie en est tout imprégnée. Héritier de Bruand, issu de la bohême mythique montmartroise, locataire de Pierre Etaix, le parolier est une Rolls de la chanson française. Le spectacle de Dominique Dimey le remet en lumière et émeut en relatant le mélodrame familial : sa jeunesse bouleversée, puis sa réconciliation avec ce père qui l’avait abandonnée mais qu'elle admire.

Cabaret

Accompagnée par Charles Tois au piano ou Laurent Derache à l’accordéon, Dominique Dimey revit sa vie sur scène. Elle était montée à Paris en 1977 pour prendre des cours de comédie, comme guidée par ce père inconnu que la providence va mettre sur son chemin et qui va changer sa vie. Cette incroyable synchronicité nourrit la dramaturgie de la pièce, placée sous le signe de retrouvailles difficiles mais heureuses.

Au croisement de la chanson et du théâtre, le spectacle renvoie également à la fin d’une époque, celle de l’âge d’or des cabarets parisiens, où se produisaient Brassens, Brel, Barbara, Reggiani, Gréco… La cave voûtée du Théâtre Essaïon, derrière Beaubourg, s'y prête parfaitement. La mise en scène de Bruno Laurent est dynamique et poétique, dans le décor discret et élégant trône une affiche, puis un grand portrait peint de Dimey sur fond de pavés parisiens. Dominique Dimey est émouvante dans cette confession intime qu’elle offre comme un cadeau.

Bernard Dimey, père et fille

De Dominique Dimey

Avec : Dominique Dimey, Charles Tois (piano) ou Laurent Derache (accordéon)

Mise en scène : Bruno Laurent

Les mardis et mercredis à 21h

Théâtre Essaïon

6, rue Pierre au Lard, 75004 Paris

Tél : 01 42 78 46 42