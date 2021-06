Avignon : une jauge à 100% pour le In et le Off

Les salles et espaces aérés des festivals In et Off d'Avignon, pourront accueillir les spectateurs en juillet avec des jauges à 100%.

Article rédigé par franceinfo Culture France Télévisions Rédaction Culture

Temps de lecture : 1 min.

Performance d'acteurs devant le palais des papes à Avignon pour l'ouvertur du festival, le 6 juillet 2017 (ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP)

Le préfet de Vaucluse Bertrand Gaume a annoncé en conférence de presse, ce jeudi 24 juin, que le Festival d'Avignon pourra ouvrir avec une jauge de 100% dans les salles et les espaces extérieurs. Cette mesure relayée par nos confrères de la Provence, concerne le festival In, qui se tiendra du 5 au 25 juillet, et le Off qui se déroulera du 7 au 31 juillet. Les festivaliers devront cependant respecter les gestes barrière.



"Considérant que la situation sanitaire est en nette amélioration dans le département (taux d’incidence de 11 pour 100 000 habitants), la jauge dans les théâtres et salles de spectacles sera de 100%, dans le respect de distanciation sociale et des gestes barrières", indique la préfecture. Le document précise que cette jauge pourrait être abaissée "en cas de dégradation de la situation épidémique". Pass sanitaire pour la Cour d'honneur Dans le festival In, le pass sanitaire (ou un test PCR de moins de jours) sera demandé pour les spectacles qui se dérouleront dans la Cour d'honneur dont la capacité est de 2000 places. Bertrand Gaume a aussi annoncé l'obligation du port du masque en ville tous les jours de midi à une heure du matin, en raison de la forte concentration de foule pendant cette période. Un sens unique de circulation sera également mis en place dans certaines rues étroites et très emprnutées. La police présente sur place contrôlera le respect de ces mesures.