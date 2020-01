Avignon 2020 : un taureau dressé pour jouer le rôle de Zeus dans la prochaine pièce de Dominique Durvin

Le jeune bovin va passer les six prochains mois à répéter dans la propriété du metteur en scène Dominique Durvin.

Le taureau prend ses marques chez son metteur en scène. C'est dans sa propriété de Cocquerel dans la Somme que Dominique Durvin, de la compagnie "Le Théâtre de Basoche", prend soin de sa nouvelle recrue. Figure du monde du théâtre depuis les années 60, il n'en est pas à son coup d'essai pour faire "jouer" des animaux. La pièce sera présentée cet été au festival d'Avignon.

"C'est le rôle principal ! Il incarne la métamorphose de Zeus" explique très sérieusement Dominique Durvin. Et de préciser son propos "Alors Zeus repère Europe et se dit : 'Il me la faut. Je vais me métamorphoser en taureau et la séduire'. Ensuite elle monte sur son dos, lui se jette à la mer et l'emmène en Crète où il reprend sa forme humaine". Voilà qui promet pour cette interprétation d'un épisode clef de la mythologie grecque, l'enlèvement de la princesse Europe par Zeus.

Une scène romantique avec la déesse de la nuit

Près de l'étable apparaît soudain la comédienne Florence Leguy, avec son costume d'Eris, fille de la déesse de la nuit. Une première rencontre avec Zeus, avec lequel elle doit partager une scène d'amour ! Pas de quoi affoler la comédienne, qui se prend au jeu et fait connaissance avec son partenaire "J'ai rarement eu des partenaires comme lui ! C'est un taureau magnifique. Il y a tout un travail de préparation. Mais quand monsieur Durvin fait jouer des animaux, ils deviennent des personnages". L'heure est encore aux répétitions. Et elles vont être nombreuses avant l'été prochain, et les trois semaines de représentation dans le cadre du festival d'Avignon.