Avec "Dessine-moi une chanson", un duo d'artistes artistes donne vie aux dessins des enfants en musique

Malgré l’arrêt des représentations théâtrales, Gaëlle Hispard et Mathieu Gerhardt mettent à profit leur élan créatif et publie chaque dimanche sur les réseaux sociaux une chanson écrite à partir d’un dessin d’enfant.

Ils transforment les dessins des enfants en chanson. Chaque dimanche sur la page Facebook de leur compagnie Regarde il neige, Rémi Do et Gagaboum, personnages interprétés par Mathieu Gerhardt et Gaëlle Hispard, mettent en musique une création enfantine qu’ils ont tiré au sort. On connaissait "Dessine-moi un mouton", célèbre citation du Petit Prince, il y a désormais "Dessine-moi une chanson".

Une initiative lancée par les deux artistes de théâtre, privés de scène et coincés à la maison. "Des enfants nous écrivaient pour savoir si on allait bien, on a eu l’idée de faire dessine-moi une chanson pour redonner de la place à l’imaginaire et au rêve", résume Gagaboum.

15 chansons écrites depuis novembre

Des créatures extraordinaires, des aventures magiques ou encore des animaux personnifiés sont ainsi à la base des chansons volontairement joyeuses et positives. Depuis le 25 novembre, 15 titres originaux ont été créés. Cette semaine, c’est le dessin de Clarisse, 6 ans, qui a été mis en musique. Il raconte l’histoire de Nova, un chat astronaute. "J’ai eu envie de faire un peu mon chat, et aussi de dessiner un astronaute. Sa fusée est arrivée dans le mauvais sens", décrit la fillette.

C’est alors tout un imaginaire que les deux artistes doivent inventer chaque semaine. Rémi Do et Gagaboum échangent avec le jeune auteur du dessin tiré au sort pour en savoir plus sur l’histoire qu’il veut raconter. Mais le duo apporte aussi sa touche de fantaisie et de créativité. "L’enjeu, ce n’est pas seulement de raconter son histoire, mais d’apporter un petit plus", explique Rémi Do.

Les deux interprètes continueront de s’adresser à leur jeune public sur les réseaux sociaux tous les week-ends. Avant de retrouver la scène en mai, au jardin Shakespeare de Paris.