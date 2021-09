Après quinze ans de fermeture, le théâtre de Montélimar fait peau neuve et retrouve le public

Après un long sommeil de près de quinze ans, le théâtre de Montélimar dans la Drôme s'éveille à nouveau et promet une belle programmation variée et exigeante. Pour inaugurer ce retour à la scène, les programmateurs avaient prévu plusieurs soirées festives. Devant le théâtre illuminé, les amateurs de spectacle vivant ont immédiatement répondu à l’appel. "C'est très agréable, de voir des gens jouer, sortir, écouter... ", se réjouit une spectatrice. "Ça fait plaisir de voir des gens heureux, c'est chaud, ça donne vie à Montélimar, on est contents", ajoute une autre.

Une programmation éclectique et de qualité

Vingt-quatre spectacles sont programmés pour la saison culturelle. Théâtre, musique et danse, la programmation du théâtre se veut exigeante mais accessible à tous. "Nous sommes passés de 250 à 450 places et la scène a été doublée ce qui va nous permettre d'avoir une programmation artistique de meilleure qualité", assure Julien Cornillet, président de l'agglomération de Montélimar.



Pour lancer cette nouvelle aventure, le Collectif 5 a profité pleinement des lieux durant une semaine de résidence. "Ce qui frappe en premier, c'est que c'est très réussi esthétiquement, on voit tout de suite que le rapport de la scène à la salle est très beau", se réjouit Luc Chareyron, comédien et metteur en scène du Collectif 5.



Au terme de la résidence, la compagnie a présenté au public Looking for Cyrano. Une création originale autour de l'oeuvre d'Edmond Rostand qui raconte l’histoire d’une troupe légèrement dépassée par l’ampleur de la tâche. Prochain spectacle, du théâtre contemporain avec la pièce de Tristan Petitgirard, Des plans sur la comète.

Renaissance du théâtre à l'italienne

Cela faisait quinze ans que le théâtre de Montélimar était fermé pour cause de vétusté. Deux années de travaux ont été nécessaires pour lui redonner son lustre d'antan. L'extérieur du bâtiment a été préservé avec sa façade néo-classique. L'intérieur a été entièrement déconstruit puis réaménagé en gardant l'esprit d'un théâtre à l'italienne. Les couleurs rouges et les motifs en feuilles d'acanthe procurent une atmosphère feutrée à la salle.