À Marseille, le théâtre de La Criée se prépare à une nouvelle ère avec le départ de Macha Makeïeff

C'est un cri du coeur que lâche Macha Makaeïeff pour son départ de La Criée. La directrice iconique du théâtre de Marseille, labellisé centre dramatique national, vient de quitter la tête de l'institution culturelle. L'acteur et metteur en scène Robin Renucci la remplacera à partir du 1er juillet 2022. Un passage de témoin qui provoque une forte émotion chez Macha Makaeïeff. "Je suis dans un drôle d'état. Est-ce qu'il y a de la tristesse ? Je ne crois pas. C'est plutôt un vertige, le mélange de la nouveauté et de l'incertitude de ce qui m'attend. Et en même temps, j'ai l'excitation d'inventer autre chose. Chaque matin avec mon équipe, on a voulu faire de ce théâtre une maison de création, d'art", dit-elle.

La créatrice des "Deschiens"

Nommée à la tête de La Criée en 2011, Macha Makaeïeff avait déjà une longue carrière artistique derrière elle en arrivant à Marseille. Formée au Théâtre des Amandiers à Nanterre, elle se fait connaître dans les années 1990 en créant avec Jérôme Deschamps la série télévisée Les Deschiens diffusée sur Canal+ à partir de 1993. Avant de diriger La Criée, elle fut aussi la directrice artistique du Théâtre de Nîmes de 2003 à 2008.

Âgée de 53 ans, elle va poursuivre sa carrière en gardant une place à part dans son coeur pour La Criée. "Ce qui me serre le coeur, c'est de laisser mon équipe. Ce sont les personnes que j'aime indéfiniment et avec qui j'ai tellement de relations quotidiennes. J'ai beaucoup aimé ce projet et cet outil magnifique".

Renucci, un homme de cinéma et de théâtre

C'est donc l'acteur et metteur en scène Robin Renucci qui va la remplacer. Ce comédien a fait ses premiers pas sur scène au Festival d'Avignon avant de se faire connaître du grand public pour son rôle dans la série télévisée Un Village Français dans laquelle il tenait le rôle de Daniel Larcher.

Âgé de 65 ans, Robin Renucci était le directeur du centre dramatique national des Tréteaux de France avant d'arriver dans les Bouches-du-Rhône. Il se dit évidemment très heureux de se lancer dans une nouvelle aventure à la tête de La Criée. "Je suis très heureux de vivre à Marseille désormais et puis de rencontrer cette population de la deuxième ville de France qui est attachante, complexe, généreuse, active et fourmillante de créations", confie t-il.

Parmi les pièces que Robin Rebucci a choisies pour la saison 2022-2023, il y aura La Tendresse de Julie Berès. Une pièce qui raconte comment les jeunes parlent des femmes et ce qu'est leur vie sexuelle. Vaste programme.