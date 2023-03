À Limoges, le metteur en scène Michel Bruzat adapte en musique le texte "La Vieille Prodige" de Brigitte Fontaine

Du mardi 14 au dimanche 19 mars, le théâtre de la Passerelle à Limoges propose une adaptation d'un texte poétique de la reine des iconoclastes, Brigitte Fontaine, intitulé "La Vieille Prodige". La pièce est interprétée par la comédienne Marie Thomas accompagnée au piano et au chant par Benoît Ribière.

Punk avant l'heure, Brigitte Fontaine est à la fois une figure de la chanson française underground et une écrivaine prolifique qui n'aura cessé de passer d'un monde poétique à un autre. En 2021, à 81 ans, le parolière subversive sort La Vieille Prodige, un texte autobiographique sur la vieillesse et la sensation d’être prisonnière de son propre corps.

À Limoges, le metteur en scène Michel Bruzat a choisi d'adapter cette œuvre qui nous plonge dans l'intimité d'une artiste aux multiples facettes, à travers un personnage au crépuscule de sa vie. "Elle vieillit, elle a mal au corps, elle a mal à l'âme, elle regarde la société dans laquelle on vit. Elle dénonce cela avec ironie et avec beaucoup d'humour", décrit la comédienne Marie Thomas qui l'interprète sur scène, accompagnée au piano par le musicien Benoît Ribière.

France 3 Limousin : A. Jegat / V. Agut / S. Bugeaud



"Brigitte Fontaine est une sorte de Fée Carabosse, de reine du Mardi Gras, elle vole et elle dit merde, elle est mal-élevée. C'est aussi pour cela qu'elle est libre et qu'elle n'est pas dans les manuels scolaires, alors que je pense que c'est une des plus grandes poétesses", confie Michel Bruzat, créateur de cette adaptation théâtrale de La Vieille Prodige. Une vieille prodige qui cherche le moyen de redevenir un enfant, de fuir en arrière : "J’aimais être petite et glorieuse, j’aimais rire, j’aimais les oiseaux et par moment aussi, s’amuser à nous faire peur", écrivait Brigitte Fontaine.

Une interprétation sur le fil

Pour restituer une personnalité aussi éclectique, la comédienne Marie Thomas a voulu s'éloigner au maximum de l'icône punk pour proposer son interprétation en tension, toujours sur le fil. "Avec Michel Bruzat, on n'essaye pas de faire Brigitte Fontaine bien entendu, mais de trouver une énergie, un état qui fait que l'on peut dire ces mots-là".

Une radicalité des mots et des pensées devenue rare. Comme une invitation à mieux comprendre la pensée et l'œuvre d'une artiste complète qui a collaboré avec Matthieu Chédid, Etienne Daho, Jacques Higelin, Christophe, Arno ou encore Bashung, La Vieille Prodige se joue du 14 au 19 mars au théâtre de la Passerelle à Limoges.

