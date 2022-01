Molière : artiste, courtisan et domestique au service du Roi Soleil

On souffle les 400 bougies d'un génie français. Quelle fut la relation entre Molière et le roi ? La cour a été une source d'inspiration, de frictions, mais aussi d'admiration pour le dramaturge.

Au château de Versailles (Yvelines), il est un lieu qui dévoile un aspect peu connu de la relation entre Molière et Louis XIV. Le dramaturge se rendait tous les matins dans la chambre du roi pour assister au spectacle qu'est le lever du monarque. Molière est le valet de chambre tapissier de Louis XIV. "Il avait un rôle après le lever, pour faire le lit du roi. Il avait une proximité physique et quotidienne avec le monarque", souligne Mathieu Da Vinha, membre du centre de recherche du château de Versailles. Un cérémonial dans lequel Molière trouve une source d'inspiration. "C'est un véritable poste d'observation pour lui."

Artiste, domestique et amuseur

Molière est un des auteurs et comédiens favoris de Louis XIV. Son succès repose sur son jeu comique novateur, "s'inspirant du jeu de mimes de Scaramouche de la Commedia dell'arte en rajoutant le jeu verbal, ce qui éblouit le roi", indique Georges Forestier, biographe du dramaturge. Avec Baptiste Lully, Molière invente la comédie-ballet, qui mêle théâtre, musique et danse. Il devient le maître de cérémonies de Louis XIV. Molière est à la fois artiste, domestique et courtisan pour le roi. Sans aller jusqu'à l'inviter à sa table. Entre ces deux hommes illustres, une alliance d'intérêts objectifs : Molière participe à la gloire du Roi Soleil et trouve ainsi les moyens de satisfaire ses ambitions artistiques.